В Україні похолодає: коли чекати на суттєве зниження температури





Про розповів синоптик Ігор Кібальчич в коментарі



З його слів, розвиток антициклону Frederik над Німеччиною та країнами Бенілюкс сприяє надходженню прохолодного атлантичного повітря в глиб Європи. Тому стало помітне зниження температури в країні, починаючи із західних та північних областей.



"Спекотна погода ще зберігається на півдні та сході країни та Криму. У наступні дні тенденція похолодання збережеться аж до кінця місяця. Це означає, що середньодобові показники температури повернуться в норму і лише на півдні та сході продовжиться спека", - йдеться у повідомленні.



Від 21 до 25 липня на заході та півночі вночі температура повітря коливатиметься в межах +12-18°, а денна - близько +24-30°. Періодично у ці дні очікуються дощі. Місцями можливі грози і град. В центральних, південних і східних областях позначки на термометрах показуватимуть 31-36° вдень і +16-22° - вночі.



Синоптик наголошує, що від 26 до 31 липня очікується період із вищою температурою по всій країні, але рекордів не буде. Денна температура на півдні та сході становитиме +32-37°, а нічна - до +23°. У західних та північних регіонах - +26-31°С і +15-20° вночі.



Крім того, на Лівобережжі України та на Одещині продовжиться період сильної посухи та надзвичайного рівня пожежної небезпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перші дві декади липня були в Україні аномально спекотними. Синоптичні умови над Європою почали змінюватися вже 19 липня і в регіонах сталося відчутне зниження температури.Про розповів синоптикв коментарі "Телеграфу" З його слів, розвиток антициклону Frederik над Німеччиною та країнами Бенілюкс сприяє надходженню прохолодного атлантичного повітря в глиб Європи. Тому стало помітне зниження температури в країні, починаючи із західних та північних областей."Спекотна погода ще зберігається на півдні та сході країни та Криму. У наступні дні тенденція похолодання збережеться аж до кінця місяця. Це означає, що середньодобові показники температури повернуться в норму і лише на півдні та сході продовжиться спека", - йдеться у повідомленні.Від 21 до 25 липня на заході та півночі вночі температура повітря коливатиметься в межах +12-18°, а денна - близько +24-30°. Періодично у ці дні очікуються дощі. Місцями можливі грози і град. В центральних, південних і східних областях позначки на термометрах показуватимуть 31-36° вдень і +16-22° - вночі.Синоптик наголошує, що від 26 до 31 липня очікується період із вищою температурою по всій країні, але рекордів не буде. Денна температура на півдні та сході становитиме +32-37°, а нічна - до +23°. У західних та північних регіонах - +26-31°С і +15-20° вночі.Крім того, на Лівобережжі України та на Одещині продовжиться період сильної посухи та надзвичайного рівня пожежної небезпеки.

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