В Україні похолодає: коли чекати на суттєве зниження температури
Сьогодні, 03:11
Перші дві декади липня були в Україні аномально спекотними. Синоптичні умови над Європою почали змінюватися вже 19 липня і в регіонах сталося відчутне зниження температури.
Про розповів синоптик Ігор Кібальчич в коментарі "Телеграфу".
З його слів, розвиток антициклону Frederik над Німеччиною та країнами Бенілюкс сприяє надходженню прохолодного атлантичного повітря в глиб Європи. Тому стало помітне зниження температури в країні, починаючи із західних та північних областей.
"Спекотна погода ще зберігається на півдні та сході країни та Криму. У наступні дні тенденція похолодання збережеться аж до кінця місяця. Це означає, що середньодобові показники температури повернуться в норму і лише на півдні та сході продовжиться спека", - йдеться у повідомленні.
Від 21 до 25 липня на заході та півночі вночі температура повітря коливатиметься в межах +12-18°, а денна - близько +24-30°. Періодично у ці дні очікуються дощі. Місцями можливі грози і град. В центральних, південних і східних областях позначки на термометрах показуватимуть 31-36° вдень і +16-22° - вночі.
Синоптик наголошує, що від 26 до 31 липня очікується період із вищою температурою по всій країні, але рекордів не буде. Денна температура на півдні та сході становитиме +32-37°, а нічна - до +23°. У західних та північних регіонах - +26-31°С і +15-20° вночі.
Крім того, на Лівобережжі України та на Одещині продовжиться період сильної посухи та надзвичайного рівня пожежної небезпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про розповів синоптик Ігор Кібальчич в коментарі "Телеграфу".
З його слів, розвиток антициклону Frederik над Німеччиною та країнами Бенілюкс сприяє надходженню прохолодного атлантичного повітря в глиб Європи. Тому стало помітне зниження температури в країні, починаючи із західних та північних областей.
"Спекотна погода ще зберігається на півдні та сході країни та Криму. У наступні дні тенденція похолодання збережеться аж до кінця місяця. Це означає, що середньодобові показники температури повернуться в норму і лише на півдні та сході продовжиться спека", - йдеться у повідомленні.
Від 21 до 25 липня на заході та півночі вночі температура повітря коливатиметься в межах +12-18°, а денна - близько +24-30°. Періодично у ці дні очікуються дощі. Місцями можливі грози і град. В центральних, південних і східних областях позначки на термометрах показуватимуть 31-36° вдень і +16-22° - вночі.
Синоптик наголошує, що від 26 до 31 липня очікується період із вищою температурою по всій країні, але рекордів не буде. Денна температура на півдні та сході становитиме +32-37°, а нічна - до +23°. У західних та північних регіонах - +26-31°С і +15-20° вночі.
Крім того, на Лівобережжі України та на Одещині продовжиться період сильної посухи та надзвичайного рівня пожежної небезпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні похолодає: коли чекати на суттєве зниження температури
Сьогодні, 03:11
Чи вплине відмова від переходу на літній час на відключення світла: відповідь Міненерго
Сьогодні, 01:30
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сезон консервації: скільки коштують огірки у місті на Волині
21 липень, 23:18
У Луцькій громаді священник разом з парафією приєднується до ПЦУ
21 липень, 22:17