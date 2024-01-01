84 жителів Донеччини евакуювали до Волинської області

21 липня до Волинської області евакуювали спеціальним поїздом ще 84 жителі Донеччини. У тому числі 29 дітей та шестеро людей, які мають інвалідність.Про це у Telegram повідомив начальник Донецької ОВА"Людей вивозять спеціальним поїздом, один раз на вісім днів, наступний рейс — 29 липня", — уточнив Вадим Філашкін.Він зазначив, що рішення виїхати до більш безпечного регіону цього разу прийняли жителі Торецької, Мирноградської, Добропільської, Новогродівської, Дружківської, Покровської, Селидівської, Гродівської та Краматорської громад."На Волині люди будуть розміщені у містах тимчасового проживання та у будівлях приватного сектору. Всі евакуйовані забезпечені водою, харчуванням. Для сімей з дітьми, евакуйованих примусово, оформили разову грошову допомогу у розмірі 10800 грн на кожного члена родини", — розповів начальник ОВА.