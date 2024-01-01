84 жителів Донеччини евакуювали до Волинської області

84 жителів Донеччини евакуювали до Волинської області
21 липня до Волинської області евакуювали спеціальним поїздом ще 84 жителі Донеччини. У тому числі 29 дітей та шестеро людей, які мають інвалідність.

Про це у Telegram повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Людей вивозять спеціальним поїздом, один раз на вісім днів, наступний рейс — 29 липня", — уточнив Вадим Філашкін.

Він зазначив, що рішення виїхати до більш безпечного регіону цього разу прийняли жителі Торецької, Мирноградської, Добропільської, Новогродівської, Дружківської, Покровської, Селидівської, Гродівської та Краматорської громад.

"На Волині люди будуть розміщені у містах тимчасового проживання та у будівлях приватного сектору. Всі евакуйовані забезпечені водою, харчуванням. Для сімей з дітьми, евакуйованих примусово, оформили разову грошову допомогу у розмірі 10800 грн на кожного члена родини", — розповів начальник ОВА.

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Теги: евакуаційний потяг, Волинь
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