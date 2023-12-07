Система оповіщення і ремонти: топ-5 найбільш вартісних тендерів на Волині





Про це повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА) і назвали найбільш вартісні тендери у Луцьку та громадах:



- Капітальний ремонт частини приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Центральній, 6-А в селі Боратин Луцького району з очікуваною вартістю 38 538, 7 тис. грн;

- Реконструкція головного корпусу Луцької центральної районної лікарні (добудова операційно-реанімаційного приміщення) Підгайцівської сільської ради — 21 775, 8 тис. грн;

- Капітальний ремонт адміністративного корпусу А-1 на вулиці Богдана Хмельницького у Ковелі вартістю 14 474, 6 тис. грн;

- Капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянці вулиці Дружби в селі Куснища Ковельського району — 14 114, 7 тис. грн;

- Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Луцькій міській територіальній громаді з очікуваною вартістю 14 000, 0 тис. грн.



Як додали в ОВА, у липні цього року Держаудитслужба розпочала моніторинг 15 процедур закупівель. У двох із них виявили порушення. Волиняни можуть надсилати звернення із проханням перевірити той чи інший тендер на електронну адресу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на липень 2024 року на Волині подали 455 тендерних пропозицій на загальну суму 301 мільйон 857 тисяч гривень.Про це повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА) і назвали найбільш вартісні тендери у Луцьку та громадах:- Капітальний ремонт частини приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Центральній, 6-А в селі Боратин Луцького району з очікуваною вартістю 38 538, 7 тис. грн;- Реконструкція головного корпусу Луцької центральної районної лікарні (добудова операційно-реанімаційного приміщення) Підгайцівської сільської ради — 21 775, 8 тис. грн;- Капітальний ремонт адміністративного корпусу А-1 на вулиці Богдана Хмельницького у Ковелі вартістю 14 474, 6 тис. грн;- Капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянці вулиці Дружби в селі Куснища Ковельського району — 14 114, 7 тис. грн;- Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Луцькій міській територіальній громаді з очікуваною вартістю 14 000, 0 тис. грн.Як додали в ОВА, у липні цього року Держаудитслужба розпочала моніторинг 15 процедур закупівель. У двох із них виявили порушення. Волиняни можуть надсилати звернення із проханням перевірити той чи інший тендер на електронну адресу [email protected]

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