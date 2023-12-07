Система оповіщення і ремонти: топ-5 найбільш вартісних тендерів на Волині

Система оповіщення і ремонти: топ-5 найбільш вартісних тендерів на Волині
Станом на липень 2024 року на Волині подали 455 тендерних пропозицій на загальну суму 301 мільйон 857 тисяч гривень.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА) і назвали найбільш вартісні тендери у Луцьку та громадах:

- Капітальний ремонт частини приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Центральній, 6-А в селі Боратин Луцького району з очікуваною вартістю 38 538, 7 тис. грн;
- Реконструкція головного корпусу Луцької центральної районної лікарні (добудова операційно-реанімаційного приміщення) Підгайцівської сільської ради — 21 775, 8 тис. грн;
- Капітальний ремонт адміністративного корпусу А-1 на вулиці Богдана Хмельницького у Ковелі вартістю 14 474, 6 тис. грн;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянці вулиці Дружби в селі Куснища Ковельського району — 14 114, 7 тис. грн;
- Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Луцькій міській територіальній громаді з очікуваною вартістю 14 000, 0 тис. грн.

Як додали в ОВА, у липні цього року Держаудитслужба розпочала моніторинг 15 процедур закупівель. У двох із них виявили порушення. Волиняни можуть надсилати звернення із проханням перевірити той чи інший тендер на електронну адресу [email protected].

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Теги: тендер, волинь
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