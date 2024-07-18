На Донеччині загинув Герой з Луцька Микола Сищик

На Донеччині загинув Герой з Луцька Микола Сищик
На війні загинув Герой з Луцька Микола Сищик.

Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Сищик Микола Павлович, 04.06.1981 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 7 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону.

Молодший сержант Сищик Микола Павлович загинув 18.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться вповідомленні.

Колектив Інформаційцного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.


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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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