На Донеччині загинув Герой з Луцька Микола Сищик

Микола Сищик.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Сищик Микола Павлович, 04.06.1981 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 7 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону.



Молодший сержант Сищик Микола Павлович загинув 18.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться вповідомленні.



Колектив Інформаційцного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Сищик Микола Павлович, 04.06.1981 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 7 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону.Молодший сержант Сищик Микола Павлович загинув 18.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться вповідомленні.

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