З пожежі на Волині врятували 700 свиней

З пожежі на Волині врятували 700 свиней
21 липня о 20:46 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на території сільського господарства в селі Кроватка Луцького району горить свинарник.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події направлено пожежно-рятувальні підрозділи з міст Рожище, Луцьк і Ківерці та місцеву пожежну охорону сіл Доросині та Копачівка.

Рятувальники, які прибули до місця виклику оперативно приступили до гасіння пожежі та о 21:57 ліквідували займання. Одночасно вогнеборці провели заходи щодо порятунку тварин. Завдяки вправним діям надзвичайників вдалося врятувати 700 голів свиней та запобігти повному знищенню будівлі. Під час пожежі та її ліквідації потерпілих немає.
З пожежі на Волині врятували 700 свиней

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
З пожежі на Волині врятували 700 свиней
З пожежі на Волині врятували 700 свиней

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Теги: Волинь, свинарник, пожежа
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