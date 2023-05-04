Судитимуть волинянина, який довів 13-річного сина до самогубства

Довів сина до самогубства: нововолинські слідчі завершили досудове розслідування, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо: трагедія трапилась минулого року в травні у Володимирському районі. Доведений до відчаю через постійні утиски з боку батька 13-річний хлопець вчинив самогубство шляхом повішення.Співробітники поліції почали ретельно вивчати обставини події.Фігурант примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність, через що хлопець отримав психологічні травми, які заважали йому розвиватись. Він контролював його поведінку та думки, обмежував в будь-яких підліткових розвагах, завантажував роботою та нерідко наносив побої. Тотальні обмеження, залякування релігійного змісту, примус до покори та фізичної праці настільки вплинули на емоційний стан хлопця, що він бачив лише один вихід з ситуації – вчинення самогубства, що і скоїв.Слідчі оголосили зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України. Йдеться про доведення до самогубства неповнолітньої особи.Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.