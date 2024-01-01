Захисники ліквідували ще 1050 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 567 760 (+1050) осіб,



- танків ‒ 8284 (+18),



- бойових броньованих машин ‒ 15 980 (+17),



- артилерійських систем – 15 637 (+51),



- РСЗВ – 1123 (+2),



- засоби ППО ‒ 900 (+4),



- літаків – 362 (+0),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73),



- крилаті ракети ‒ 2401 (+0),



- кораблі/катери ‒ 28 (+0),



- підводні човни – 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102),



- спеціальна техніка ‒ 2637 (+21).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом Росія вже втратила в Україні 567 760 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 567 760 (+1050) осіб,- танків ‒ 8284 (+18),- бойових броньованих машин ‒ 15 980 (+17),- артилерійських систем – 15 637 (+51),- РСЗВ – 1123 (+2),- засоби ППО ‒ 900 (+4),- літаків – 362 (+0),- гелікоптерів – 326 (+0),- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73),- крилаті ракети ‒ 2401 (+0),- кораблі/катери ‒ 28 (+0),- підводні човни – 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102),- спеціальна техніка ‒ 2637 (+21).Дані уточнюються.

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