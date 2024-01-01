Захисники ліквідували ще 1050 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1050 російських окупантів
Загалом Росія вже втратила в Україні 567 760 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 567 760 (+1050) осіб,

- танків ‒ 8284 (+18),

- бойових броньованих машин ‒ 15 980 (+17),

- артилерійських систем – 15 637 (+51),

- РСЗВ – 1123 (+2),

- засоби ППО ‒ 900 (+4),

- літаків – 362 (+0),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73),

- крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

- кораблі/катери ‒ 28 (+0),

- підводні човни – 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102),

- спеціальна техніка ‒ 2637 (+21).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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