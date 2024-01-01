Поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон

Поліція Львівщини оголосила в розшук можливо убивцюПравоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;на руках - червоні рукавиці."Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102", - наголошують у поліції.Правоохоронці закликали громадян не вживати жодних заходів для самостійного затримання цієї особи або схожої на неї.