Поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон
Сьогодні, 10:51
Поліція Львівщини оголосила в розшук можливо убивцю Ірини Фаріон.
Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.
Прикмети розшукуваного:
вік - близько 20 років;
зріст - 170-180 см;
худорлявої статури.
На момент скоєння злочину був одягнений у:
спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;
на руках - червоні рукавиці.
"Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102", - наголошують у поліції.
Правоохоронці закликали громадян не вживати жодних заходів для самостійного затримання цієї особи або схожої на неї.
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Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.
Прикмети розшукуваного:
вік - близько 20 років;
зріст - 170-180 см;
худорлявої статури.
На момент скоєння злочину був одягнений у:
спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;
на руках - червоні рукавиці.
"Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102", - наголошують у поліції.
Правоохоронці закликали громадян не вживати жодних заходів для самостійного затримання цієї особи або схожої на неї.
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