Поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон

Поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон
Поліція Львівщини оголосила в розшук можливо убивцю Ірини Фаріон.

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

Прикмети розшукуваного:

вік - близько 20 років;

зріст - 170-180 см;

худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у:

спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;

на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;

на руках - червоні рукавиці.

"Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102", - наголошують у поліції.
Поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон

Правоохоронці закликали громадян не вживати жодних заходів для самостійного затримання цієї особи або схожої на неї.
Поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон

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Теги: вбивство, Ірина Фаріон
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