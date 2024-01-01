На Волині розшукують злочинця

На Волині розшукують злочинця
Поліція розшукує 53-річного чоловіка на Волині, підозрюваного у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.3,4 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України розшукують громадянина України Кравчука Олега Івановича, 30 грудня 1970 року народження.
На Волині розшукують злочинця

"Звертаємося до громадян, яким відома інформація про розшукуваного, повідомити ініціатора розшуку за телефонами: 0667337160, 0332742337 або 102", - наголошують у поліції.
На Волині розшукують злочинця

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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