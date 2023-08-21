У Луцьку 56-річний керманич наїхав на 9-річну дівчинку

За минулу добу на Волині трапилося чотири ДТП, в яких постраждали люди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, 15-річний житель села Осівці не впорався з керуванням мотоциклом Viper та зіткнувся із парканом. Аварія трапилася у сусідньому селі Грудки. Хлопець отримав травми, його госпіталізували до лікарні.Ще одна ДТП сталася між населеними пунктами Туполи та Старі Кошари. 57-річний водій маршрутного автобуса Mercedes-Benz Sprinter не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF під керуванням 41-річного волинянина. Водій мікроавтобуса травмувався, його ушпиталили, ще дві пасажирки отримали легкі тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.У Луцьку цього ж дня 56-річний керманич Volkswagen на вулиці Наливайка допустив наїзд на 9-річну дівчинку. Це відбулося поза пішохідним переходом. Школярку госпіталізували.А близько опівночі поблизу села Цумань 21-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Ліфан, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на тварину. Як наслідок – він та 17-річний пасажир транспортного засобу отримали травми, їх госпіталізували до лікарні. Також встановлено, що водій за кермом був напідпитку.На місцях ДТП працювали слідчі поліції. За усіма фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування буде з’ясовано усі обставини аварій.