У Луцьку 56-річний керманич наїхав на 9-річну дівчинку

У Луцьку 56-річний керманич наїхав на 9-річну дівчинку
За минулу добу на Волині трапилося чотири ДТП, в яких постраждали люди.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, 15-річний житель села Осівці не впорався з керуванням мотоциклом Viper та зіткнувся із парканом. Аварія трапилася у сусідньому селі Грудки. Хлопець отримав травми, його госпіталізували до лікарні.
У Луцьку 56-річний керманич наїхав на 9-річну дівчинку

Ще одна ДТП сталася між населеними пунктами Туполи та Старі Кошари. 57-річний водій маршрутного автобуса Mercedes-Benz Sprinter не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF під керуванням 41-річного волинянина. Водій мікроавтобуса травмувався, його ушпиталили, ще дві пасажирки отримали легкі тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
У Луцьку 56-річний керманич наїхав на 9-річну дівчинку

У Луцьку цього ж дня 56-річний керманич Volkswagen на вулиці Наливайка допустив наїзд на 9-річну дівчинку. Це відбулося поза пішохідним переходом. Школярку госпіталізували.
У Луцьку 56-річний керманич наїхав на 9-річну дівчинку

А близько опівночі поблизу села Цумань 21-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Ліфан, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на тварину. Як наслідок – він та 17-річний пасажир транспортного засобу отримали травми, їх госпіталізували до лікарні. Також встановлено, що водій за кермом був напідпитку.
У Луцьку 56-річний керманич наїхав на 9-річну дівчинку

На місцях ДТП працювали слідчі поліції. За усіма фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування буде з’ясовано усі обставини аварій.
У Луцьку 56-річний керманич наїхав на 9-річну дівчинку

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Теги: Волинь, ДТП, дівчинка
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