У Києві затримали диверсанта, який підпалив релейну шафу Укрзалізниці

У Києві затримали диверсанта, який підпалив релейну шафу Укрзалізниці
СБУ затримала диверсанта рф, який підпалив у Києві релейну шафу Укрзалізниці.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція затримали диверсанта, який за завданням розвідки рф готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці у Києві.

Основними цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території столиці.

Для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах, і таким чином потрапив «до уваги» агресора.

Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку погодив «ціль на підпал» із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її.

Потім диверсант відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб «прозвітувати» спецслужбі країни-агресора.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожого диверсанта і затримали його «по гарячих слідах» у результаті спецоперації у Києві.

За наявними даними, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці.

У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі диверсант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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Теги: Київ, СБУ
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