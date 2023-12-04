У Києві затримали диверсанта, який підпалив релейну шафу Укрзалізниці





Про це



Служба безпеки та Національна поліція затримали диверсанта, який за завданням розвідки рф готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці у Києві.



Основними цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території столиці.



Для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах, і таким чином потрапив «до уваги» агресора.



Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку погодив «ціль на підпал» із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її.



Потім диверсант відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб «прозвітувати» спецслужбі країни-агресора.



Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожого диверсанта і затримали його «по гарячих слідах» у результаті спецоперації у Києві.



За наявними даними, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці.



У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб).



Наразі диверсант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала диверсанта рф, який підпалив у Києві релейну шафу Укрзалізниці.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки та Національна поліція затримали диверсанта, який за завданням розвідки рф готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці у Києві.Основними цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території столиці.Для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах, і таким чином потрапив «до уваги» агресора.Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку погодив «ціль на підпал» із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її.Потім диверсант відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб «прозвітувати» спецслужбі країни-агресора.Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожого диверсанта і затримали його «по гарячих слідах» у результаті спецоперації у Києві.За наявними даними, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці.У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб).Наразі диверсант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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