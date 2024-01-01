На Волині затримали п'яного водія, у пасажира виявили наркотики

На Волині затримали п'яного водія, у пасажира виявили наркотики
Водій - в стані сп’яніння, а пасажир мав з собою наркотичні речовини: волинські патрульні працювали на місці події.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Цими вихідними на одному з блокпостів міста патрульні зупинили автомобіль марки Mazda Premacy.

Під час перевірки документів та спілкування з 24-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці події, і результат — 2,22 проміле.

Крім того, в салоні авто перебував пасажир, який підозріло поводився та нервував. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку чоловіку.

Та у 24-річного громадянина, інспектори виявили пластикову колбу, всередині якої знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору, схожа на наркотичну.

На чоловіка поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Та на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: Волинь, патрульні, водій, наркотичні речовини
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