На Волині командира роти судили за вимагання хабарів у нетверезих солдат

На Волині командира роти судили за вимагання хабарів у нетверезих солдат
Любешівський районний суд Волинської області визнав командира роти однієї з військових частин Олексія Б. винним у вимаганні хабарів у нетверезих підлеглих. Суд призначив військовому 34 тис. грн штрафу та заборонив займати посаду командира роти у ЗСУ протягом року.

Про це пише ZAXID.NET.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, уродженець Луганської області, командир 1 стрілецької роти однієї з військових частин Олексій Б. у жовтні 2023 року побачив у лісовому масиві двох підлеглих, які перебували у нетверезому стані. Олексій Б. заявив солдатам, що їм треба заплатити по 10 тис. грн, щоб він не доповів про грубе порушення ними дисципліни.

Один солдат заплатив командиру роти 10 тис. грн ще того вечора, а інший перерахував гроші на його картку через кілька днів.

Військового викрили правоохоронці та порушили щодо нього кримінальну справу за фактом хабарництва. Олексій Б. у суді визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Андрій Савич, який дослідив усі матеріали та визнав військового винним у кримінальному правопорушення, призначивши покарання – 34 тис. грн штрафу з забороною займати посаду командира роти у ЗСУ протягом року. Вирок ще можна оскаржити.

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Теги: Волинь, командир, хабар, солдати
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