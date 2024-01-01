На Волині посадовець поліції вимагав 1000 доларів за зняття автомобіля з розшуку

1000 доларів США за зняття автомобіля з розшуку – поліцейському на Волині повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури начальнику одного з відділів Управління патрульної поліції у Волинській області повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні (ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 КК України).За даними слідства, посадовець поліції вимагав 1000 доларів США від громадянина за вирішення питання щодо зняття транспортного засобу з розшуку.Окрім того, отримавши перший транш з цієї суми – 100 доларів США, поліцейський 03 липня 2024 року вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу про адміністративне правопорушення – залишення місця ДТП громадянином, який цього правопорушення не вчиняв.Від посади правоохоронець відсторонений.