На Волині посадовець поліції вимагав 1000 доларів за зняття автомобіля з розшуку
Сьогодні, 14:34
1000 доларів США за зняття автомобіля з розшуку – поліцейському на Волині повідомили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури начальнику одного з відділів Управління патрульної поліції у Волинській області повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні (ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, посадовець поліції вимагав 1000 доларів США від громадянина за вирішення питання щодо зняття транспортного засобу з розшуку.
Окрім того, отримавши перший транш з цієї суми – 100 доларів США, поліцейський 03 липня 2024 року вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу про адміністративне правопорушення – залишення місця ДТП громадянином, який цього правопорушення не вчиняв.
Від посади правоохоронець відсторонений.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури начальнику одного з відділів Управління патрульної поліції у Волинській області повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні (ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, посадовець поліції вимагав 1000 доларів США від громадянина за вирішення питання щодо зняття транспортного засобу з розшуку.
Окрім того, отримавши перший транш з цієї суми – 100 доларів США, поліцейський 03 липня 2024 року вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу про адміністративне правопорушення – залишення місця ДТП громадянином, який цього правопорушення не вчиняв.
Від посади правоохоронець відсторонений.
Фото - ілюстративне.
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