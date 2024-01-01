На Волині посадовець поліції вимагав 1000 доларів за зняття автомобіля з розшуку

На Волині посадовець поліції вимагав 1000 доларів за зняття автомобіля з розшуку
1000 доларів США за зняття автомобіля з розшуку – поліцейському на Волині повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури начальнику одного з відділів Управління патрульної поліції у Волинській області повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні (ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовець поліції вимагав 1000 доларів США від громадянина за вирішення питання щодо зняття транспортного засобу з розшуку.

Окрім того, отримавши перший транш з цієї суми – 100 доларів США, поліцейський 03 липня 2024 року вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу про адміністративне правопорушення – залишення місця ДТП громадянином, який цього правопорушення не вчиняв.

Від посади правоохоронець відсторонений.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, поліція, хабар, автомобіль, розшук
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