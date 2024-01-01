Зокрема, за 6 місяців 2024 року трапилось 655 дорожньо-транспортних пригод, що на 7 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них 194 аварії були з потерпілими, що на 5 відсотків менше, ніж минулоріч за цей же час.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Головні причини автопригод, які були скоєні протягом звітного періоду, - порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху, недодержання дистанції, порушення правил надання безперешкодного проїзду, порушення правил проїзду перехресть, керування транспортним засобом у нетверезому стані, перевищення встановленої швидкості тощо.За пів року в аваріях на Волині загинуло 32 особи, з них четверо – діти.Чверть автопригод були за участю пішоходів: в них загинуло 7 пішоходів та 43 отримали травми.Значна частина ДТП – за участю мототрансопрту. Водії двоколісних скоїли 88 аварій за пів року. На цій проблемі особливо наголошують в управлінні превентивної діяльності. Адже дуже часто дорослі купують мопеди та скутери своїм неповнолітнім дітям та дозволяють їм кермувати без належних документів. На жаль, така безвідповідальність спричиняє до тяжких наслідків. Співробітники груп реагування патрульної поліції постійно проводять профілактичні заходи та притягують порушників до адміністративної відповідальності. На керманичів мототранспорту оформили понад 750 протоколів та постанов. Ця робота триває.Незважаючи на статистику смертей і наслідки, водії й далі їздять в стані сп’яніння. За пів року працівники груп реагування патрульної поліції ГУНП склали 1828 протоколів за ст. 130 КУпАП. Саме нетверезі водії спричинили 59 аварій за пів року, з яких 8 – з постраждалими.