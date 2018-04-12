Чому квитки на потяг стало важче купити: що кажуть в «Укрзалізниці»

Чому квитки на потяг стало важче купити: що кажуть в «Укрзалізниці»
Купити квитки на поїзди за популярними напрямками стало значно важче. В "УЗ" причиною називають високий попит у піковий сезон.

Про це повідомила компанія у коментарі "ЕП".

"Зараз "Укрзалізниця", як і щороку, проходить піковий сезон літніх пасажирських перевезень. Рекордне навантаження має і зворотний бік: онлайн-сервіси "Укрзалізниці" "підвисають" у пікові години, адже увімкнено додаткові безпекові алгоритми", – пояснили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що високий попит відчувається вранці, коли відкривають продажі квитків на новий день. Приміром, о 08:00 компанія має 600+ запитів на секунду щодо пошуку квитків і до 10 тисяч активних сесій.

"Такий попит ускладнює придбання квитків. Тому щоб стабілізувати наші внутрішні системи, змінили правила виходу в продаж квитків на міжнародні рейси – це дало нам можливість розвести навантаження на систему та спростити доступ до квитків", – пояснили в УЗ.

Тепер онлайн-продажі за польським напрямком будуть стартувати о 09:00, а на словацький, австрійський і молдавський – о 08:00.

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський каже, що під час літніх канікул особливо популярними стають групові перевезення дітей. Саме тому інші пасажири можуть просто не встигнути викупити квитки, якщо не робити цього заздалегідь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потяг, квитки, укрзалізниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому квитки на потяг стало важче купити: що кажуть в «Укрзалізниці»
Сьогодні, 05:15
В Україні похолодає: коли чекати на суттєве зниження температури
Сьогодні, 03:11
Чи вплине відмова від переходу на літній час на відключення світла: відповідь Міненерго
Сьогодні, 01:30
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сезон консервації: скільки коштують огірки у місті на Волині
21 липень, 23:18
Схожі новини
«Укрзалізниця» запустила продаж квитків на додаткові потяги до травневих свят «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на додаткові потяги до травневих свят
12 квітень, 2018, 19:13
«Укрзалізниця» планує збільшити ціну на квитки «Укрзалізниця» планує збільшити ціну на квитки
31 травень, 2017, 11:38
На Волині тимчасово не курсуватиме приміський потяг «Ковель – Ягодин» На Волині тимчасово не курсуватиме приміський потяг «Ковель – Ягодин»
05 червень, 21:16
У пасажирських поїздах сьогодні подорожчала постільна білизна У пасажирських поїздах сьогодні подорожчала постільна білизна
22 травень, 18:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому квитки на потяг стало важче купити: що кажуть в «Укрзалізниці»
Сьогодні, 05:15
 0
В Україні похолодає: коли чекати на суттєве зниження температури
Сьогодні, 03:11
 0
Чи вплине відмова від переходу на літній час на відключення світла: відповідь Міненерго
Сьогодні, 01:30
 0
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Сезон консервації: скільки коштують огірки у місті на Волині
21 липень, 23:18
 0
Медіа
відео
1/8