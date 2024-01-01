«Не має гадки, як завершити війну», – ексрадник Трампа про його заяви щодо України

Дональд Трамп “немає гадки, як завершити війну в Україні”. Так вважає ексрадник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.



Про це він заявив під час інтерв’ю CNN, - пише



Як зазначається, Болтон процитував Трампа, який нещодавно, під час спілкування з Володимиром Зеленським, заявив, що “він принесе мир і покладе край війні”. Водночас як вважає ексрадник, Трамп взагалі не уявляє, як завершити війну в нашій державі.



“Це божевілля. Трамп гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну”, – вважає Болтон.



На його думку, наближеність Трампа до диктатора РФ Володимира Путіна призведе до поступок на користь РФ - вони будуть руйнівними для України.



“Це дуже темний момент”, додав Болтон. І він такий не лише для України, оскільки США прийшли на допомогу Києву, як вважає ексрадник, “не з доброти наших сердець, не з активної благодійності”.



“Ми допомагаємо Україні, тому що в основі інтересів американської національної безпеки захист від неспровокованої агресії на європейському континенті та намагання встановити там мир і стабільність, що приносить нам незліченну користь”, – зауважив він.



Нагадаємо, що Трамп пообіцяв “врегулювати війну між Україною та Росією”, якщо стане новим головою Білого дому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кандидат в президенти США“немає гадки, як завершити війну в Україні”. Так вважає ексрадник Трампа з питань національної безпекиПро це він заявив під час інтерв’ю CNN, - пише ТСН. Як зазначається, Болтон процитував Трампа, який нещодавно, під час спілкування з Володимиром Зеленським, заявив, щоВодночас як вважає ексрадник, Трамп взагалі не уявляє, як завершити війну в нашій державі.“Це божевілля. Трамп гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну”, – вважає Болтон.На його думку, наближеність Трампа до диктатора РФ Володимира Путіна призведе до поступок на користь РФ - вони будуть руйнівними для України.“Це дуже темний момент”, додав Болтон. І він такий не лише для України, оскільки США прийшли на допомогу Києву, як вважає ексрадник, “не з доброти наших сердець, не з активної благодійності”.“Ми допомагаємо Україні, тому що в основі інтересів американської національної безпеки захист від неспровокованої агресії на європейському континенті та намагання встановити там мир і стабільність, що приносить нам незліченну користь”, – зауважив він.Нагадаємо, що Трамп пообіцяв “врегулювати війну між Україною та Росією”, якщо стане новим головою Білого дому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію