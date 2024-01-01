Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Бойчуком
Сьогодні, 08:10
Сьогодні, 21 липня, на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Бойчуком.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Чин похорону Воїна та Захисника Бойчука Віктора відбудеться в неділю, 21 липня. Початок прощання о 13.00 годині в будинку, де проживав з сім'єю загиблий Герой - в селі Козлів.
Потім скорботний кортеж відправиться в с.Заячиці до батьківського будинку.
Церковна служба розпочнеться о 14.00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Заячиці.
Похорон Воїна відбудеться на кладовищі с.Козлів", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Чин похорону Воїна та Захисника Бойчука Віктора відбудеться в неділю, 21 липня. Початок прощання о 13.00 годині в будинку, де проживав з сім'єю загиблий Герой - в селі Козлів.
Потім скорботний кортеж відправиться в с.Заячиці до батьківського будинку.
Церковна служба розпочнеться о 14.00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Заячиці.
Похорон Воїна відбудеться на кладовищі с.Козлів", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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