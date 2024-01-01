Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Бойчуком

Віктором Бойчуком.



Про це



"Чин похорону Воїна та Захисника Бойчука Віктора відбудеться в неділю, 21 липня. Початок прощання о 13.00 годині в будинку, де проживав з сім'єю загиблий Герой - в селі Козлів.



Потім скорботний кортеж відправиться в с.Заячиці до батьківського будинку.



Церковна служба розпочнеться о 14.00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Заячиці.



Похорон Воїна відбудеться на кладовищі с.Козлів", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 липня, на Волині прощатимуться з ГероємПро це повідомили у Локачинській громаді."Чин похорону Воїна та Захисника Бойчука Віктора відбудеться в неділю, 21 липня. Початок прощання о 13.00 годині в будинку, де проживав з сім'єю загиблий Герой - в селі Козлів.Потім скорботний кортеж відправиться в с.Заячиці до батьківського будинку.Церковна служба розпочнеться о 14.00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Заячиці.Похорон Воїна відбудеться на кладовищі с.Козлів", - йдеться в повідомленні.

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