Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Бойчуком

Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Бойчуком
Сьогодні, 21 липня, на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Бойчуком.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"Чин похорону Воїна та Захисника Бойчука Віктора відбудеться в неділю, 21 липня. Початок прощання о 13.00 годині в будинку, де проживав з сім'єю загиблий Герой - в селі Козлів.

Потім скорботний кортеж відправиться в с.Заячиці до батьківського будинку.

Церковна служба розпочнеться о 14.00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Заячиці.

Похорон Воїна відбудеться на кладовищі с.Козлів", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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