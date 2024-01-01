Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон: її вбили небойовим патроном

вбивстві Ірини Фаріон розповіли про деталі планування цього злочину, а також як відбувалося перехоплення фігуранта.



Про це стало відомо з брифінгу МВС, пише



Чим убили Фаріон?



За даними правоохоронців, мовознавицю вбили небойовим патроном. На місці вбивства слідчі знайшли спортивну гільзу, які, як з’ясувалося, надійшли в Україну у 2017-2018 роках.



Водночас пістолет, з якого стріляли в жінку, досі не знайшли.



Підготовка до вбивства



Камери відеоспостереження зафіксували прибуття хлопця до Львова поїздом із Дніпра, а також відзняли його відправлення з міста.



Також вдалося зафіксувати та підтвердити той факт, що фігурант винаймав три помешкання у Львові через платформу Booking — це відбувалося 9, 14 та 19 липня. Під час його перебування у Львові він отримував посилку «Новою поштою». Підозрюваний у вбивстві отримав, зокрема, панамку та велоокуляри.



При цьому матір хлопця не знала, що він поїхав до Львова. Він їй сказав, що вирушив на відпочинок.



Як відбувалося вбивство?



Перед тим як скоїти напад, фігурант чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця. Камери відеоспостереження змогли зафіксувати, як хлопець наближається до місця злочину, однак за 30 секунд до стрілянини запис обірвався.



Експертиза встановила, що хлопець стріляв щонайменше з дистанції 1,5—2 м від жертви.



Опитування свідків



До того як відбулося затримання підозрюваного у вбивстві, правоохоронці опитала 900 свідків, а також установили та опрацювали понад 80 людей, схожих на фігуранта.



До вбивства причетна росія?



Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про належність фігуранта до неонацистського руху, осередок якого розташований в рф.



Раніше було відомо, що відповідальність за замах на Фаріон взяло на себе угруповання NS/WP, учасники якого раніше готували замахи на російських пропагандистів володимира соловйова та маргариту симоньян.



Чому хлопець вибрав жертвою Фаріон?



На думку міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, хлопець вибрав своєю жертвою саме Фаріон тому, що вона була «найбільш беззахисною».



Водночас у списку потенційних жертв фігуранта був також народний депутат Максим Бужанський. Затриманий неодноразово «гуглив» його діяльність та засідання обласних рад.



Затримання підозрюваного



У Дніпрі 25 липня затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві професорки та громадської діячки Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що оперативні служби, підрозділи кримінального аналізу, слідства працювали безперервно 139 годин.



Підрозділи Національної поліції та Національної гвардії ретельно перевірили маршрут відходу підозрюваного та обшукали близько 100 га лісу поблизу міста. Також, за словами Клименка, правоохоронці опитали сотні свідків, обробили й розшифрували десятки терабайтів інформації із сотень відеокамер спостереження.



Водночас прикордонники перевірили близько 58 тисяч людей віку підозрюваного, які виїжджали за межі України.



Убивство Ірини Фаріон



Поліція 19 липня о 19:30 отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась Ірина Фаріон. Саме там жила мовознавиця.



Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. 60-річна громадська діячка померла після 23:00 — у неї не витримало серце.



Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Як імовірні версії вбивства слідчі розглядають громадсько-політичну діяльність Фаріон та особисту неприязнь до неї.



Поліціянти опублікували фотографію та прикмети хлопця, який може бути причетним до вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон — на вигляд хлопцеві близько 20 років. Мешканці будинку загиблої розповіли, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці після затримання підозрюваного урозповіли про деталі планування цього злочину, а також як відбувалося перехоплення фігуранта.Про це стало відомо з брифінгу МВС, пише Громадське За даними правоохоронців, мовознавицю вбили небойовим патроном. На місці вбивства слідчі знайшли спортивну гільзу, які, як з’ясувалося, надійшли в Україну у 2017-2018 роках.Водночас пістолет, з якого стріляли в жінку, досі не знайшли.Камери відеоспостереження зафіксували прибуття хлопця до Львова поїздом із Дніпра, а також відзняли його відправлення з міста.Також вдалося зафіксувати та підтвердити той факт, що фігурант винаймав три помешкання у Львові через платформу Booking — це відбувалося 9, 14 та 19 липня. Під час його перебування у Львові він отримував посилку «Новою поштою». Підозрюваний у вбивстві отримав, зокрема, панамку та велоокуляри.При цьому матір хлопця не знала, що він поїхав до Львова. Він їй сказав, що вирушив на відпочинок.Перед тим як скоїти напад, фігурант чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця. Камери відеоспостереження змогли зафіксувати, як хлопець наближається до місця злочину, однак за 30 секунд до стрілянини запис обірвався.Експертиза встановила, що хлопець стріляв щонайменше з дистанції 1,5—2 м від жертви.До того як відбулося затримання підозрюваного у вбивстві, правоохоронці опитала 900 свідків, а також установили та опрацювали понад 80 людей, схожих на фігуранта.Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про належність фігуранта до неонацистського руху, осередок якого розташований в рф.Раніше було відомо, що відповідальність за замах на Фаріон взяло на себе угруповання NS/WP, учасники якого раніше готували замахи на російських пропагандистівтаНа думку міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, хлопець вибрав своєю жертвою саме Фаріон тому, що вона була «найбільш беззахисною».Водночас у списку потенційних жертв фігуранта був також народний депутатй. Затриманий неодноразово «гуглив» його діяльність та засідання обласних рад.У Дніпрі 25 липня затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві професорки та громадської діячки Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що оперативні служби, підрозділи кримінального аналізу, слідства працювали безперервно 139 годин.Підрозділи Національної поліції та Національної гвардії ретельно перевірили маршрут відходу підозрюваного та обшукали близько 100 га лісу поблизу міста. Також, за словами Клименка, правоохоронці опитали сотні свідків, обробили й розшифрували десятки терабайтів інформації із сотень відеокамер спостереження.Водночас прикордонники перевірили близько 58 тисяч людей віку підозрюваного, які виїжджали за межі України.Поліція 19 липня о 19:30 отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась Ірина Фаріон. Саме там жила мовознавиця.Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. 60-річна громадська діячка померла після 23:00 — у неї не витримало серце.Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Як імовірні версії вбивства слідчі розглядають громадсько-політичну діяльність Фаріон та особисту неприязнь до неї.Поліціянти опублікували фотографію та прикмети хлопця, який може бути причетним до вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон — на вигляд хлопцеві близько 20 років. Мешканці будинку загиблої розповіли, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію