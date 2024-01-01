Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Андрусіком

27 липня у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.У суботу, 27 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Андрусіка Олександра Анатолійовича (06.08.1977 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.