На Волині троє чоловіків обікрали пенсіонерку

На Волині зухвало обікрали пенсіонерку: поліцейські оперативно затримали фігурантів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У середу, 24 липня, до поліції із заявою звернулася 58-річна жителька Зимнівської громади. Пенсіонерка повідомила, що її обікрали троє невідомих чоловіків. На місце відразу направилася слідчо-оперативна група Володимирського РВП.З’ясувалося, що троє фігурантів віком приблизно 20-30 років, під приводом купівлі металобрухту, викрали у заявниці алюмінієвий бідон, посуд, болгарку, циркулярний станок та інший господарський інвентар.Співробітники кримінальної поліції оперативно склали фотороботи причетних до крадіжки, встановили автомобіль, на якому вони пересувались. На пошуки зловмисників орієнтували особовий склад.Учора, 25 липня, у Володимирі оперативники спільно із співробітниками групи реагування патрульної поліції затримали розшукуваних. Транспортний засіб та викрадене майно вилучили.Зловмисниками виявилися 29-річний житель Луцька та двоє мешканців Володимирського району віком 32 та 26 років.За фактом крадіжки відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненому злочині та обрання запобіжного заходу.Також поліцейські перевіряють їх на причетність до вчинення ряду інших злочинів майнової спрямованості.Слідство триває.