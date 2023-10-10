На автостанції волинянин пограбував 17-річну дівчину, погрожуючи їй ножем

На автостанції волинянин пограбував 17-річну дівчину, погрожуючи їй ножем
У Володимирі правоохоронці затримали зловмисника, який скоїв розбій.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Він погрожував ножем 17-річній дівчині та заволодів її коштами.

Учора зранку, 25 липня, до поліції надійшло повідомлення від мешканки Володимира, яка розповіла, що на території місцевої автостанції до неї підійшов невідомий чоловік. Він розпочав вимагати у дівчини гроші та погрожував їй, діставши ніж.

Кошти володимирчанка віддала і одразу ж звернулася у поліцію. Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, обстежили територію та виявили зловмисника. Ним виявився 60-річний житель одного із сіл Володимирського району. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі, за процесуального керівництва Володимирської прокуратури, вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій, скоєний в умовах воєнного стану. Досудове розслідування триває.

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Теги: Володимир, автостанція, ніж, гроші
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