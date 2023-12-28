Волинянин організував злочинну схему ввезення в Україну фальсифікованих російських та білоруських ліків
Сьогодні, 11:47
Нацполіція на Волині перекрила канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків російського та білоруського виробництва.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Медикаменти завозились контрабандним шляхом, транзитом через Республіку Польща. Організував канал ввезення та збуту фальсифікованих медпрепаратів 48-річний житель Волинської області, який залучив до злочинної діяльності чотирьох спільників.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими обласного управління поліції, ліквідували канал нелегального постачання фальсифікованих медичних препаратів російського та білоруського виробництва.
З метою збуту фальсифікованих медзасобів, ділки створили інтернет магазини, профільні групи у соцмережах та месенджерах. Доставка ліків покупцям здійснювалася через поштові сервіси, а їх оплата – накладеним платежем, або шляхом перерахунку коштів на карткові рахунки фігурантів.
Щомісячний грошовий оборот зловмисників від продажу фальсифікованих лікарських засобів становив понад 2 мільйони гривень.
24 липня поліцейські провели шість обшуків за місцями зберігання медпрепаратів та проживання фігурантів. У ході заходів були вилучені російські та білоруські медикаменти, понад 2 мільйони гривень у різній валюті, чорнові записи фігурантів, товарно-транспортні накладні про відправку лікарських засобів поштовим зв’язком.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, проведення експертизи та правової кваліфікації злочину. Слідчі дії тривають за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Медикаменти завозились контрабандним шляхом, транзитом через Республіку Польща. Організував канал ввезення та збуту фальсифікованих медпрепаратів 48-річний житель Волинської області, який залучив до злочинної діяльності чотирьох спільників.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими обласного управління поліції, ліквідували канал нелегального постачання фальсифікованих медичних препаратів російського та білоруського виробництва.
З метою збуту фальсифікованих медзасобів, ділки створили інтернет магазини, профільні групи у соцмережах та месенджерах. Доставка ліків покупцям здійснювалася через поштові сервіси, а їх оплата – накладеним платежем, або шляхом перерахунку коштів на карткові рахунки фігурантів.
Щомісячний грошовий оборот зловмисників від продажу фальсифікованих лікарських засобів становив понад 2 мільйони гривень.
24 липня поліцейські провели шість обшуків за місцями зберігання медпрепаратів та проживання фігурантів. У ході заходів були вилучені російські та білоруські медикаменти, понад 2 мільйони гривень у різній валюті, чорнові записи фігурантів, товарно-транспортні накладні про відправку лікарських засобів поштовим зв’язком.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, проведення експертизи та правової кваліфікації злочину. Слідчі дії тривають за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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