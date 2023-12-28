Волинянин організував злочинну схему ввезення в Україну фальсифікованих російських та білоруських ліків

Нацполіція на Волині перекрила канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків російського та білоруського виробництва.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Медикаменти завозились контрабандним шляхом, транзитом через Республіку Польща. Організував канал ввезення та збуту фальсифікованих медпрепаратів 48-річний житель Волинської області, який залучив до злочинної діяльності чотирьох спільників.Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими обласного управління поліції, ліквідували канал нелегального постачання фальсифікованих медичних препаратів російського та білоруського виробництва.З метою збуту фальсифікованих медзасобів, ділки створили інтернет магазини, профільні групи у соцмережах та месенджерах. Доставка ліків покупцям здійснювалася через поштові сервіси, а їх оплата – накладеним платежем, або шляхом перерахунку коштів на карткові рахунки фігурантів.Щомісячний грошовий оборот зловмисників від продажу фальсифікованих лікарських засобів становив понад 2 мільйони гривень.24 липня поліцейські провели шість обшуків за місцями зберігання медпрепаратів та проживання фігурантів. У ході заходів були вилучені російські та білоруські медикаменти, понад 2 мільйони гривень у різній валюті, чорнові записи фігурантів, товарно-транспортні накладні про відправку лікарських засобів поштовим зв’язком.Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, проведення експертизи та правової кваліфікації злочину. Слідчі дії тривають за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.