Спікер Верховної Ради проти законопроєкту про демобілізацію
Сьогодні, 10:50
Голова українського парламенту Руслан Стефанчук розкритикував ідею ухвалення у Верховній Раді законопроєкту, який би дозволяв військовослужбовцям звільнятися під час війни.
Про це пише LB.ua.
В етері телемарафону спікер заявив, що не знає жодної країни, яка підтримала б демобілізацію в умовах воєнного стану. Проте згодом виправив сам себе.
Стефанчук стверджує, що така країна була - це Українська Народна Республіка. У 1919 році міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної Ради відповідну пропозицію, яка була проголосована. "Мені потрібно розповідати, що було далі?" - риторично запитав спікер.
Руслан Стефанчук назвав "дуже важливим", щоб нинішня Верховна Рада не повторила помилки понад столітньої давнини у виконанні Центральної Ради.
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Про це пише LB.ua.
В етері телемарафону спікер заявив, що не знає жодної країни, яка підтримала б демобілізацію в умовах воєнного стану. Проте згодом виправив сам себе.
Стефанчук стверджує, що така країна була - це Українська Народна Республіка. У 1919 році міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної Ради відповідну пропозицію, яка була проголосована. "Мені потрібно розповідати, що було далі?" - риторично запитав спікер.
Руслан Стефанчук назвав "дуже важливим", щоб нинішня Верховна Рада не повторила помилки понад столітньої давнини у виконанні Центральної Ради.
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