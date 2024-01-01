Вночі росія атакувала Україну 22-ма дронами та балістичною ракетою
Сьогодні, 10:09
У ніч на 26 липня 2024 Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" та ударними БпЛА типу Shahed.
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ракету ворог запустив із Ростовської області Росії по Донеччині, а безпілотники летіли із мису Чауда, що в Криму, та із російського Курська.
Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 22 "шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
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Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ракету ворог запустив із Ростовської області Росії по Донеччині, а безпілотники летіли із мису Чауда, що в Криму, та із російського Курська.
Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 22 "шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
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