Вночі росія атакувала Україну 22-ма дронами та балістичною ракетою

Вночі росія атакувала Україну 22-ма дронами та балістичною ракетою
У ніч на 26 липня 2024 Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" та ударними БпЛА типу Shahed.

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ракету ворог запустив із Ростовської області Росії по Донеччині, а безпілотники летіли із мису Чауда, що в Криму, та із російського Курська.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 22 "шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

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Теги: Україна, росія, війна
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