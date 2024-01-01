На Чернігівщині дрон влучив у гуртожиток





Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус.



"Чергова атака російських "Шахедів" по Ніжину.



Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вночі росія атакувала Україну 22-ма дронами та балістичною ракетою. 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 26 липня, російські "Шахеди" влучили в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток у Ніжині Чернігівської області. Поранено одну людину.Про це повідомив голова Чернігівської ОВА"Чергова атака російських "Шахедів" по Ніжину.Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночі росія атакувала Україну 22-ма дронами та балістичною ракетою. 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

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