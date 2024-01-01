СБУ затримала місцевого диверсанта, який підпалював електропідстанції на Черкащині





Про це



Служба безпеки затримала диверсанта, який за завданням розвідки рф вчинив серію підпалів енергетичних об’єктів на Черкащині.



Зловмисник намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району.



У такий спосіб ворог планував знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні.



За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 20-річний місцевий житель, який шукав «легких грошей» в інтернеті.



Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку встановив локації «потрібних» енергооб’єктів та підготував знаряддя для вчинення злочину.



Потім було задокументовано як він зламував трансформаторні підстанції, щоб залити бензином технологічне обладнання та підпалити його.



У разі знищення «цілей», спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику гроші, які мали надходити на його банківську картку.



На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали диверсанта «на гарячому», коли він намагався знищити новий енергооб’єкт.



Під час обшуку у затриманого виявлено каністру з бензином та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);



▪ ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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