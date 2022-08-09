У Криму горить аеродром «Саки»
Сьогодні, 09:20
В окупованому Криму вночі лунали вибухи. Ракети поцілили в низку військових об'єктів росіян.
Про це пише LB.ua.
Місцеві жителі повідомляють про пожежу на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Там відбувається детонація боєприпасів. Моніторигові канали стверджують, що загарбники не підіймали в повітря літаки Су-24, тож є ймовірність їхнього ураження.
Також гучно було в Окунівці, Євпаторії та Сімферополі. А у Севастополі окупаційна влада заявила про атаку безпілотників.
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Про це пише LB.ua.
Місцеві жителі повідомляють про пожежу на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Там відбувається детонація боєприпасів. Моніторигові канали стверджують, що загарбники не підіймали в повітря літаки Су-24, тож є ймовірність їхнього ураження.
Також гучно було в Окунівці, Євпаторії та Сімферополі. А у Севастополі окупаційна влада заявила про атаку безпілотників.
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