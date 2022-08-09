У Криму горить аеродром «Саки»





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Місцеві жителі повідомляють про пожежу на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Там відбувається детонація боєприпасів. Моніторигові канали стверджують, що загарбники не підіймали в повітря літаки Су-24, тож є ймовірність їхнього ураження.



Також гучно було в Окунівці, Євпаторії та Сімферополі. А у Севастополі окупаційна влада заявила про атаку безпілотників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованому Криму вночі лунали вибухи. Ракети поцілили в низку військових об'єктів росіян.Про це пише LB.ua Місцеві жителі повідомляють про пожежу на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Там відбувається детонація боєприпасів. Моніторигові канали стверджують, що загарбники не підіймали в повітря літаки Су-24, тож є ймовірність їхнього ураження.Також гучно було в Окунівці, Євпаторії та Сімферополі. А у Севастополі окупаційна влада заявила про атаку безпілотників.

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