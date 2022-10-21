Аграрії на Волині завершують збір озимої пшениці





Ці площі — на рівні попередніх років, розповів Юрій Юрченко.



"Намолочено більше як пів мільйона тонн озимої пшениці і урожайність нас дуже-дуже радує. В області вже завершено збір озимого ячменю, озимого ріпаку і гороху. Ріпаку намолочено 127 тисяч тонн, гороху 6, при середній врожайності понад 30 центнерів з гектара", — сказав посадовець.



Як додав Юрій Юрченко, за сприятливих погодних умов аграрії в першій декади серпня розпочнуть посів озимого ріпаку під урожай 2025 року.



Збір озимої пшениці на полях у селі Мовчанів Затурцівської громади триває другий тиждень. Як розповів керівник місцевого агропідприємства Роман Войтюк, жнивні роботи цього року розпочалися на 10 днів раніше, ніж зазвичай.



У господарстві обробляють тисячу гектарів орної землі, розпочали жнива зі збору озимого ріпаку.



"Посівних на той рік в нас було 160 гектарів ріпаку, 220 гектарів пшениці, 20 гектарів ярої пшениці, ячменю 10 гектарів, все решта — цукровий буряк і кукурудза", — зазначив Роман Войтюк.



Зі слів агронома Дмитра Харчуна, перш ніж комбайн вийде у поле — він щодня вимірює вологість зерна.



Відвантажене зерно одразу везуть до елеватора. В один зерновоз вміщається до 25 тонн зерна.



На сільськогосподарському підприємстві працюють 15 робітників. Заброньованих чоловіків, які протягом року забезпечують роботу підприємства — п'ять.



"Багато хлопців забрали на війну, — говорить фермер Роман Войтюк. — 16 числа один наш працівник загинув. Він перед тим в нас працював. Минулого року забронювали 5 працівників".



Фермер також розповів, що до повномасштабного вторгнення самі возили зернові до країн Європи, зараз вирощене збувають українським зернотрейдерам.



"Цьогоріч ще ми тільки продали ріпак. Його ціна була нормальна. Як би дав Бог, щоб не піднімались ціни на дизпаливо, податки, на засоби захисту, на добрива, то можна про щось говорити. Але ми бачимо вже, що ціни будуть підніматись", — додав керівник агропідприємства.



Зі слів директора обласного департаменту агропромислового розвитку Юрія Юрченка, жнива на Волині закінчаться восени збором кукурудзи, сої та цукрових буряків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині аграрії завершують збирати озиму пшеницю. Цією культурою в області засіяли понад 135 тисяч гектарів.Ці площі — на рівні попередніх років, розповів Суспільному директор обласного департаменту агропромислового розвитку"Намолочено більше як пів мільйона тонн озимої пшениці і урожайність нас дуже-дуже радує. В області вже завершено збір озимого ячменю, озимого ріпаку і гороху. Ріпаку намолочено 127 тисяч тонн, гороху 6, при середній врожайності понад 30 центнерів з гектара", — сказав посадовець.Як додав Юрій Юрченко, за сприятливих погодних умов аграрії в першій декади серпня розпочнуть посів озимого ріпаку під урожай 2025 року.Збір озимої пшениці на полях у селі Мовчанів Затурцівської громади триває другий тиждень. Як розповів керівник місцевого агропідприємства, жнивні роботи цього року розпочалися на 10 днів раніше, ніж зазвичай.У господарстві обробляють тисячу гектарів орної землі, розпочали жнива зі збору озимого ріпаку."Посівних на той рік в нас було 160 гектарів ріпаку, 220 гектарів пшениці, 20 гектарів ярої пшениці, ячменю 10 гектарів, все решта — цукровий буряк і кукурудза", — зазначив Роман Войтюк.Зі слів агронома, перш ніж комбайн вийде у поле — він щодня вимірює вологість зерна.Відвантажене зерно одразу везуть до елеватора. В один зерновоз вміщається до 25 тонн зерна.На сільськогосподарському підприємстві працюють 15 робітників. Заброньованих чоловіків, які протягом року забезпечують роботу підприємства — п'ять."Багато хлопців забрали на війну, — говорить фермер Роман Войтюк. — 16 числа один наш працівник загинув. Він перед тим в нас працював. Минулого року забронювали 5 працівників".Фермер також розповів, що до повномасштабного вторгнення самі возили зернові до країн Європи, зараз вирощене збувають українським зернотрейдерам."Цьогоріч ще ми тільки продали ріпак. Його ціна була нормальна. Як би дав Бог, щоб не піднімались ціни на дизпаливо, податки, на засоби захисту, на добрива, то можна про щось говорити. Але ми бачимо вже, що ціни будуть підніматись", — додав керівник агропідприємства.Зі слів директора обласного департаменту агропромислового розвитку Юрія Юрченка, жнива на Волині закінчаться восени збором кукурудзи, сої та цукрових буряків.

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