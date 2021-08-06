Статистика вражає: скільки ДТП сталося на Волині за пів року
Сьогодні, 07:16
Останнім часом на Волині побільшало автопригод, в тому числі і з потерпілими.
Журналісти ВСН вирішили з’ясувати, скільки ДТП сталося на Волині за пів року. Як повідомила у коментарі речниця патрульної поліції Волині Єлена Барило, за шість місяців нинішнього року в області сталося 1549 автопригод.
«За пів року на Волині зареєстровано 1549 ДТП, які сталися на вулично-дорожній мережі. Серед них 342 автопригоди з потерпілими», - розповіла вона.
Відповідно до статистики, найбільше автопригод сталися через такі порушення:
- перевищення безпечної швидкості;
- порушення правил маневрування;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів;
- порушення правил проїзду перехресть;
- керування транспортним засобом у нетверезому стані;
- перехід у невстановленому місці.
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Журналісти ВСН вирішили з’ясувати, скільки ДТП сталося на Волині за пів року. Як повідомила у коментарі речниця патрульної поліції Волині Єлена Барило, за шість місяців нинішнього року в області сталося 1549 автопригод.
«За пів року на Волині зареєстровано 1549 ДТП, які сталися на вулично-дорожній мережі. Серед них 342 автопригоди з потерпілими», - розповіла вона.
Відповідно до статистики, найбільше автопригод сталися через такі порушення:
- перевищення безпечної швидкості;
- порушення правил маневрування;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів;
- порушення правил проїзду перехресть;
- керування транспортним засобом у нетверезому стані;
- перехід у невстановленому місці.
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