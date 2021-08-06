Статистика вражає: скільки ДТП сталося на Волині за пів року





Журналісти Єлена Барило, за шість місяців нинішнього року в області сталося 1549 автопригод.



«За пів року на Волині зареєстровано 1549 ДТП, які сталися на вулично-дорожній мережі. Серед них 342 автопригоди з потерпілими», - розповіла вона.



Відповідно до статистики, найбільше автопригод сталися через такі порушення:



- перевищення безпечної швидкості;

- порушення правил маневрування;

- порушення правил проїзду пішохідних переходів;

- порушення правил проїзду перехресть;

- керування транспортним засобом у нетверезому стані;

- перехід у невстановленому місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останнім часом на Волині побільшало автопригод, в тому числі і з потерпілими.Журналісти ВСН вирішили з’ясувати, скільки ДТП сталося на Волині за пів року. Як повідомила у коментарі речниця патрульної поліції Волині, за шість місяців нинішнього року в області сталося 1549 автопригод.«За пів року на Волині зареєстровано 1549 ДТП, які сталися на вулично-дорожній мережі. Серед них 342 автопригоди з потерпілими», - розповіла вона.Відповідно до статистики, найбільше автопригод сталися через такі порушення:- перевищення безпечної швидкості;- порушення правил маневрування;- порушення правил проїзду пішохідних переходів;- порушення правил проїзду перехресть;- керування транспортним засобом у нетверезому стані;- перехід у невстановленому місці.

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