Курс валют на 26 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,19 (-2 коп.)



Курс євро

1 євро – 44,68 грн (-2 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,39 грн (-4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 26 липня. Так, порівняно із четвергом, 25 липня, усі три валюти дещо впадуть у ціні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.1 долар США – 41,19 (-2 коп.)1 євро – 44,68 грн (-2 коп.)1 польський злотий – 10,39 грн (-4 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію