26 липня на Волині: гортаючи календар

26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода (на фото) та начальник головного управління державної казначейської служби України у Волинській області Михайло-Мирослав Леміщак.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня з днем ангела – чоловіків, які носять імена Гнат, Сергій, Федір. Зичимо усім здоров’я, достатку та миру.

Чим пам’ятний цей день в історії нашого краю

26 липня 1600 року Горохову було надане Магдебурзьке право.

26 липня в Україні святкують День парашутиста. Це неофіційне професійне свято, яке святкують як професіонали, так і любителі парашутизму. Історія парашутизму в Україні почалася 1930 року, і з того часу цей вид спорту набув великої популярності. Перший парашут був винайдений Леонардо да Вінчі, але сучасний вигляд парашуту з’явився завдяки Луї-Себастьєну Ленорману наприкінці 18 століття.

Також 26 липня День холістичної терапії. Це свято присвячене визнанню та вшануванню холістичної терапії, яка розглядає людський організм як синергію розуму, тіла і душі. Метою холістичної терапії є досягнення гармонійного балансу між усіма елементами буття.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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