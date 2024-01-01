26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода (на фото) та начальник головного управління державної казначейської служби України у Волинській області Михайло-Мирослав Леміщак.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня з днем ангела – чоловіків, які носять імена Гнат, Сергій, Федір. Зичимо усім здоров’я, достатку та миру.
Чим пам’ятний цей день в історії нашого краю
26 липня 1600 року Горохову було надане Магдебурзьке право.
26 липня в Україні святкують День парашутиста. Це неофіційне професійне свято, яке святкують як професіонали, так і любителі парашутизму. Історія парашутизму в Україні почалася 1930 року, і з того часу цей вид спорту набув великої популярності. Перший парашут був винайдений Леонардо да Вінчі, але сучасний вигляд парашуту з’явився завдяки Луї-Себастьєну Ленорману наприкінці 18 століття.
Також 26 липня День холістичної терапії. Це свято присвячене визнанню та вшануванню холістичної терапії, яка розглядає людський організм як синергію розуму, тіла і душі. Метою холістичної терапії є досягнення гармонійного балансу між усіма елементами буття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня з днем ангела – чоловіків, які носять імена Гнат, Сергій, Федір. Зичимо усім здоров’я, достатку та миру.
Чим пам’ятний цей день в історії нашого краю
26 липня 1600 року Горохову було надане Магдебурзьке право.
26 липня в Україні святкують День парашутиста. Це неофіційне професійне свято, яке святкують як професіонали, так і любителі парашутизму. Історія парашутизму в Україні почалася 1930 року, і з того часу цей вид спорту набув великої популярності. Перший парашут був винайдений Леонардо да Вінчі, але сучасний вигляд парашуту з’явився завдяки Луї-Себастьєну Ленорману наприкінці 18 століття.
Також 26 липня День холістичної терапії. Це свято присвячене визнанню та вшануванню холістичної терапії, яка розглядає людський організм як синергію розуму, тіла і душі. Метою холістичної терапії є досягнення гармонійного балансу між усіма елементами буття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки коштують кавуни та дині на ринку у Луцьку: огляд цін
25 липень, 23:17
Через постійні відключення світла псується побутова техніка: куди звернутися за відшкодуванням збитків
25 липень, 22:14