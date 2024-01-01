26 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження директор Інформаційного агентства ВолиньPost(на фото) та начальник головного управління державної казначейської служби України у Волинській областіВітаємо їх, а також іменинників цього дня з днем ангела – чоловіків, які носять імена Гнат, Сергій, Федір. Зичимо усім здоров’я, достатку та миру.Чим пам’ятний цей день в історії нашого краю26 липня 1600 року Горохову було надане Магдебурзьке право.26 липня в Україні святкують День парашутиста. Це неофіційне професійне свято, яке святкують як професіонали, так і любителі парашутизму. Історія парашутизму в Україні почалася 1930 року, і з того часу цей вид спорту набув великої популярності. Перший парашут був винайдений Леонардо да Вінчі, але сучасний вигляд парашуту з’явився завдяки Луї-Себастьєну Ленорману наприкінці 18 століття.Також 26 липня День холістичної терапії. Це свято присвячене визнанню та вшануванню холістичної терапії, яка розглядає людський організм як синергію розуму, тіла і душі. Метою холістичної терапії є досягнення гармонійного балансу між усіма елементами буття.