Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26-27 липня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-27 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 25 липня, сонячна активність була з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі. Однак уже в п'ятницю, 26 липня, її потужність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень) — невеликі геомагнітні хвилювання, а в суботу, 27 липня, магнітосфера прийде в норму.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 25 липня, сонячна активність була з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі. Однак уже в п'ятницю, 26 липня, її потужність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень) — невеликі геомагнітні хвилювання, а в суботу, 27 липня, магнітосфера прийде в норму.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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