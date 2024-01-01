Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26-27 липня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26-27 липня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-27 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 25 липня, сонячна активність була з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі. Однак уже в п'ятницю, 26 липня, її потужність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень) — невеликі геомагнітні хвилювання, а в суботу, 27 липня, магнітосфера прийде в норму.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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