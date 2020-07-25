Скільки коштують кавуни та дині на ринку у Луцьку: огляд цін





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Привозять ці солодкі плоди із Херсона та Одещини. За словами однієї із продавчинь, скоро на ринку будуть кавуни із Закарпаття – ціна на них буде 20 грн за кілограм. Це чудовий варіант, адже розмір кавунів із Закарпаття зовсім невеликий.



Кавуни та дині багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які надають енергії та підтримують імунну систему в оптимальному стані. Вони також містять велику кількість води, що робить їх ідеальними для збереження гідратації в літню спеку.



При виборі кавунів і динь важливо звертати увагу на кілька ключових ознак:



- оберіть фрукт з яскравою і насиченою зеленою або жовтою шкіркою без подряпин;

- постукайте по поверхні - звук повинен бути глухим і легким, що свідчить про те, що фрукт дозрілий;

- зверніть увагу на хвостик кавуна - він повинен бути сухим.



Важливим є правильне зберігання кавунів та динь, це дасть змогу насолодитися соковитим смаком довший час. Якщо не вжити їх відразу, краще зберігати у холодильнику або на прохолодному місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Липень - чудовий час насолодитися радістю літніх днів – поласувати кавунами, а також динями. Ці солодкі плоди символізують літо і відпочинок, а також мають безліч корисних властивостей для нашого організму. Тому саме зараз є найкращий час для їх придбання і споживання.Журналісти ВСН вирішили з’ясувати, скільки коштують кавуни та дині на Центральному ринку Луцька. Ціна на кавуни у всіх продавців однакова – 25 грн за кілограм. На дині теж – 50 грн за кілограм.Привозять ці солодкі плоди із Херсона та Одещини. За словами однієї із продавчинь, скоро на ринку будуть кавуни із Закарпаття – ціна на них буде 20 грн за кілограм. Це чудовий варіант, адже розмір кавунів із Закарпаття зовсім невеликий.Кавуни та дині багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які надають енергії та підтримують імунну систему в оптимальному стані. Вони також містять велику кількість води, що робить їх ідеальними для збереження гідратації в літню спеку.При виборі кавунів і динь важливо звертати увагу на кілька ключових ознак:- оберіть фрукт з яскравою і насиченою зеленою або жовтою шкіркою без подряпин;- постукайте по поверхні - звук повинен бути глухим і легким, що свідчить про те, що фрукт дозрілий;- зверніть увагу на хвостик кавуна - він повинен бути сухим.Важливим є правильне зберігання кавунів та динь, це дасть змогу насолодитися соковитим смаком довший час. Якщо не вжити їх відразу, краще зберігати у холодильнику або на прохолодному місці.

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