Через постійні відключення світла псується побутова техніка: куди звернутися за відшкодуванням збитків





Журналісти



За словами заступника начальника управління – начальник відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Олени Рошко, у їхнє відомство ніхто з волинян не звертався з приводу скарг про псування електроприладів під час відключень світла.



«До нас із цього приводу ніхто не звертався не лише у першому півріччі 2024 року, але й і у 2023 році, коли були такі масові відключення», - зазначила посадовиця.



У Держпродспоживслужбі розповіли, куди звертатися споживачу, якщо згоріла побутова техніка через перепади напруги.



Часто трапляються випадки, коли через перепади напруги «горить» побутова техніка. І не завжди люди знають куди звертатися, як діяти в таких ситуаціях, і як домогтися відшкодування вартості пошкодженого майна. Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області радить у таких випадках робити наступне:



- необхідно зателефонувати на гарячу лінію або диспетчеру обленерго в області із заявою про конкретний випадок, а також голові ОСББ/управителю/ЖЕК (в залежності від того, хто балансоутримувач будинку). Під час телефонної розмови записати прізвище особи, яка прийняла дзвінок;

- обов’язково сфотографувати таку техніку або зробити відео;

звернутися до інспекції з енергонагляду щодо розслідування причин і наслідків аварії та/або пожежі;

- звернутися до постачальника електроенергії, який за договором із споживачем відповідає за надання послуги з постачання електричної енергії, з відповідною письмовою заявою та описом ситуації, що сталася і переліком побутової техніки, яка вийшла із ладу.



Після цього протягом трьох днів для міста та сім днів для села має бути створена комісія РЕМ, яка виїде до місця проживання заявника та проведе обстеження та складання відповідного акту. Під час обстеження приміщення комісією та при складанні акта про порушення, варто наполягати на зазначенні причини того, що техніка згоріла внаслідок перенапруги.



Якщо інспектори відмовляються в акті зазначати це, можна написати: «Від підпису відмовився», але акт мають підписати не менше двох свідків в тому числі і із числа сусідів із зазначенням адреси проживання, ПІБ, підпису, паспортних даних. Один примірник акта потрібно залишити заявнику та зберігати.



Далі, протягом десяти днів від дати складання акта, комісія визначає, хто відповідальний за аварійну ситуацію. Якщо вина енергопостачальника, то він зобов'язаний відшкодувати збитки споживачеві. В іншому разі споживач отримує обґрунтовану відмову. Якщо під час складання акту у заявника є сумніви щодо його достовірності та повноти, тому можуть бути присутні не тільки інспектори РЕМ, а й третя сторона, зокрема юрист.



У разі отримання відмови, після проведення перевірки необхідно звернутися до сервісного центру, у залежності від виду побутової техніки, для отримання акта технічного обстеження, де причиною виходу із ладу побутової техніки вказано саме перепади напруги, а також квитанцію про сплачену вартість ремонтних робіт або висновки про неможливість та недоцільність ремонту.



Після цього на адресу постачальника електроенергії потрібно направити акт-претензію про добровільну компенсацію вартості пошкодженої побутової техніки. В листі необхідно зазначити дату і час, коли сталася дана подія, також вказати пошкоджені побутові прилади, вартість ремонту або вартість техніки, яку згідно висновку сервісного центру, неможливо відремонтувати.



До акта - претензії необхідно додати копії наступних документів:



- копію договору постачання електроенергії;

- акти про відновлювальний ремонт та висновки сервісних центрів з вартістю техніки;

- за наявності, якщо збереглися підтверджуючі документи про придбання даної техніки та її вартість, це можуть бути чеки, квитанції договори кредитування тощо;

- останні квитанції про оплату за електропостачання, які підтверджують відсутність заборгованості по договору постачання електроенергії.



Дану претензію можна направити поштою рекомендованим листом з описом вкладення, зберігаючи корінець про отримання, або особисто звернутися до постачальника, наполягаючи поставити на копії претензії відмітку про отримання документа, вхідний номер, дату та підпис. Відповідно до статті 20 ЗУ «Про звернення громадян» звернення має бути розглянуто у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.



Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.



Якщо протягом вказаного періоду, відповідь не надійшла або надійшла з відмовою про компенсацію вартості пошкодженої побутової. В такому випадку даний спір варто вирішувати в судовому порядку.



Слід зазначити, якщо вирішувати такий спір в судовому порядку необхідно провести судово - товарознавчу експертизу пошкодженої техніки.



Експертизу можна провести як до підготовки позовної заяви до суду, так і після, заявивши клопотання у підготовчому судовому засіданні про необхідність проведення даної експертизи, за яку доведеться заплатити позивачу. Проте, у разі задоволення позову на користь позивача, всі понесені витрати можна буде стягнути з відповідача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В останні місяці мешканці Волинської області стикаються з частими відключеннями електроенергії, що створює значні проблеми у повсякденному житті. Ці перебої впливають не лише на комфорт, але й можуть призвести до псування побутової техніки.Журналісти ВСН вирішили з’ясувати у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області, чи надходили їм скарги на те, що через часті відключення електрики у волинян згоріли електроприлади і як у такій ситуації діяти та домогтися компенсації.За словами заступника начальника управління – начальник відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами, у їхнє відомство ніхто з волинян не звертався з приводу скарг про псування електроприладів під час відключень світла.«До нас із цього приводу ніхто не звертався не лише у першому півріччі 2024 року, але й і у 2023 році, коли були такі масові відключення», - зазначила посадовиця.У Держпродспоживслужбі розповіли, куди звертатися споживачу, якщо згоріла побутова техніка через перепади напруги.Часто трапляються випадки, коли через перепади напруги «горить» побутова техніка. І не завжди люди знають куди звертатися, як діяти в таких ситуаціях, і як домогтися відшкодування вартості пошкодженого майна. Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області радить у таких випадках робити наступне:- необхідно зателефонувати на гарячу лінію або диспетчеру обленерго в області із заявою про конкретний випадок, а також голові ОСББ/управителю/ЖЕК (в залежності від того, хто балансоутримувач будинку). Під час телефонної розмови записати прізвище особи, яка прийняла дзвінок;- обов’язково сфотографувати таку техніку або зробити відео;звернутися до інспекції з енергонагляду щодо розслідування причин і наслідків аварії та/або пожежі;- звернутися до постачальника електроенергії, який за договором із споживачем відповідає за надання послуги з постачання електричної енергії, з відповідною письмовою заявою та описом ситуації, що сталася і переліком побутової техніки, яка вийшла із ладу.Після цього протягом трьох днів для міста та сім днів для села має бути створена комісія РЕМ, яка виїде до місця проживання заявника та проведе обстеження та складання відповідного акту. Під час обстеження приміщення комісією та при складанні акта про порушення, варто наполягати на зазначенні причини того, що техніка згоріла внаслідок перенапруги.Якщо інспектори відмовляються в акті зазначати це, можна написати: «Від підпису відмовився», але акт мають підписати не менше двох свідків в тому числі і із числа сусідів із зазначенням адреси проживання, ПІБ, підпису, паспортних даних. Один примірник акта потрібно залишити заявнику та зберігати.Далі, протягом десяти днів від дати складання акта, комісія визначає, хто відповідальний за аварійну ситуацію. Якщо вина енергопостачальника, то він зобов'язаний відшкодувати збитки споживачеві. В іншому разі споживач отримує обґрунтовану відмову. Якщо під час складання акту у заявника є сумніви щодо його достовірності та повноти, тому можуть бути присутні не тільки інспектори РЕМ, а й третя сторона, зокрема юрист.У разі отримання відмови, після проведення перевірки необхідно звернутися до сервісного центру, у залежності від виду побутової техніки, для отримання акта технічного обстеження, де причиною виходу із ладу побутової техніки вказано саме перепади напруги, а також квитанцію про сплачену вартість ремонтних робіт або висновки про неможливість та недоцільність ремонту.Після цього на адресу постачальника електроенергії потрібно направити акт-претензію про добровільну компенсацію вартості пошкодженої побутової техніки. В листі необхідно зазначити дату і час, коли сталася дана подія, також вказати пошкоджені побутові прилади, вартість ремонту або вартість техніки, яку згідно висновку сервісного центру, неможливо відремонтувати.До акта - претензії необхідно додати копії наступних документів:- копію договору постачання електроенергії;- акти про відновлювальний ремонт та висновки сервісних центрів з вартістю техніки;- за наявності, якщо збереглися підтверджуючі документи про придбання даної техніки та її вартість, це можуть бути чеки, квитанції договори кредитування тощо;- останні квитанції про оплату за електропостачання, які підтверджують відсутність заборгованості по договору постачання електроенергії.Дану претензію можна направити поштою рекомендованим листом з описом вкладення, зберігаючи корінець про отримання, або особисто звернутися до постачальника, наполягаючи поставити на копії претензії відмітку про отримання документа, вхідний номер, дату та підпис. Відповідно до статті 20 ЗУ «Про звернення громадян» звернення має бути розглянуто у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.Якщо протягом вказаного періоду, відповідь не надійшла або надійшла з відмовою про компенсацію вартості пошкодженої побутової. В такому випадку даний спір варто вирішувати в судовому порядку.Слід зазначити, якщо вирішувати такий спір в судовому порядку необхідно провести судово - товарознавчу експертизу пошкодженої техніки.Експертизу можна провести як до підготовки позовної заяви до суду, так і після, заявивши клопотання у підготовчому судовому засіданні про необхідність проведення даної експертизи, за яку доведеться заплатити позивачу. Проте, у разі задоволення позову на користь позивача, всі понесені витрати можна буде стягнути з відповідача.

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