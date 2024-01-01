Як відключатимуть електроенергію 26 липня на Волині: оприлюднено графіки

Як відключатимуть електроенергію 26 липня на Волині: оприлюднено графіки
У п'ятницю, 26 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби.

Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".

Там розповіли, що з 5:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00, а також з 23:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень.

А з 13:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00 діятимуть дві черги відключень світла.

Варто зазначити, що приватні споживачі поділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.

До слова, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Однак останнім часом дефіцит відчутно зменшився.

Актуальні графіки для вашої черги пожна побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.

Як відключатимуть електроенергію 26 липня на Волині: оприлюднено графіки




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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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