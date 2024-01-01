Як відключатимуть електроенергію 26 липня на Волині: оприлюднено графіки





Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".



Там розповіли, що з 5:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00, а також з 23:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень.



А з 13:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00 діятимуть дві черги відключень світла.



Варто зазначити, що приватні споживачі поділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.



До слова, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Однак останнім часом дефіцит відчутно зменшився.



Актуальні графіки для вашої черги пожна побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 26 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби.Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".Там розповіли, що з 5:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00, а також з 23:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень.А з 13:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00 діятимуть дві черги відключень світла.Варто зазначити, що приватні споживачі поділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.До слова, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Однак останнім часом дефіцит відчутно зменшився.Актуальні графіки для вашої черги пожна побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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