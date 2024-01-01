Цього року у Луцькій громаді зрізали у 10 разів більше дерев, ніж посадили





Чому видаляють дерева



У відділі екології Луцькради кажуть, що зрізають дерева вимушено: в основному видаляють сухі, аварійні, які зазнали негативного впливу (спека, засоленість ґрунту). Середній вік таких дерев — приблизно 40-50 років.



Крім цього, значна частина виданих дозволів на видалення дерев — за зверненнями самих жителів громади та підприємств.



«Якби ми давали дозволи всім, хто ініціює видалення дерев, то статистика була б ще гіршою», — поділилась начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.



За її словами, часто ініціюють зрізання насаджень голови обʼєднань співвласників багатоквартирних будинків. До слова, ОСББ отримує дозвіл на знесення дерева лише за умови проведення зборів, на яких буде мінімум 51% членів ОСББ за знесення. Цей механізм знімає відповідальність з відділу екології і передає право вирішувати самим жителям будинків.



Ось основні аргументи, які пишуть у зверненнях щодо зрізання дерев:



затіняє приміщення;



скидає листя, яке треба часто прибирати;



надто старе;



закриває вигляд з вікна;



надто високе, а значить — може впасти.



За словами Оксани Лисак, вона намагається переконати людей, що їх страх падіння дерева часто є невиправданим. Наприклад, старість дерева — це не привід його видаляти. В житлових районах, як правило, не буває сильних потоків вітру. Падіння дерев частіше трапляється над дорогами чи на межі парків.



Чому садять мало



Головна причина, за словами Оксани Лисак, — це те, що в межах міста мало місць для висадки нових дерев, де можна витримати всі норми, і за яких дерево виживе. Але можна замінити зрубане дерево.



«Наприклад, по вулиці Лесі Українки був такий випадок: до нас звернувся підприємець, бо захотів посадити дерево на місці зрубаного. Там посадили липу», — поділилась вона.



Загалом прохань про висадження дерев дуже мало, хоча для цього дозволу не потрібно, адже немає спеціальної адміністративної процедури. Якщо звернутись до відділу екології з такою пропозицією, то там допоможуть знайти місце чи визначитись із саджанцем.



«До нас звернулись представники мережі супермаркетів з ідеєю створити алею туй. Спільно знайшли таке місце — сквер «Зося», — додала вона.



На думку начальниці відділу екології, зараз у Луцьку достатньо дерев. Є проблема у відсутності належного догляду, підрізання, формування крони.



«Як правило, в нас садять дерево і забувають про нього. А коли вже воно якось неправильно виросло, тоді шукають спосіб, як це виправити», — пояснила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч у Луцькій громаді зрізали 1010 дерев, а висадили — 94, йдеться у відповіді міськради на запит misto.media. Подібне співвідношення було і торік: у 2023 році на території громади зрізали 1602 дерева, а висадили — 185.У відділі екології Луцькради кажуть, що зрізають дерева вимушено: в основному видаляють сухі, аварійні, які зазнали негативного впливу (спека, засоленість ґрунту). Середній вік таких дерев — приблизно 40-50 років.Крім цього, значна частина виданих дозволів на видалення дерев — за зверненнями самих жителів громади та підприємств.«Якби ми давали дозволи всім, хто ініціює видалення дерев, то статистика була б ще гіршою», — поділилась начальниця відділу екології Луцької міської радиЗа її словами, часто ініціюють зрізання насаджень голови обʼєднань співвласників багатоквартирних будинків. До слова, ОСББ отримує дозвіл на знесення дерева лише за умови проведення зборів, на яких буде мінімум 51% членів ОСББ за знесення. Цей механізм знімає відповідальність з відділу екології і передає право вирішувати самим жителям будинків.Ось основні аргументи, які пишуть у зверненнях щодо зрізання дерев:затіняє приміщення;скидає листя, яке треба часто прибирати;надто старе;закриває вигляд з вікна;надто високе, а значить — може впасти.За словами Оксани Лисак, вона намагається переконати людей, що їх страх падіння дерева часто є невиправданим. Наприклад, старість дерева — це не привід його видаляти. В житлових районах, як правило, не буває сильних потоків вітру. Падіння дерев частіше трапляється над дорогами чи на межі парків.Головна причина, за словами Оксани Лисак, — це те, що в межах міста мало місць для висадки нових дерев, де можна витримати всі норми, і за яких дерево виживе. Але можна замінити зрубане дерево.«Наприклад, по вулиці Лесі Українки був такий випадок: до нас звернувся підприємець, бо захотів посадити дерево на місці зрубаного. Там посадили липу», — поділилась вона.Загалом прохань про висадження дерев дуже мало, хоча для цього дозволу не потрібно, адже немає спеціальної адміністративної процедури. Якщо звернутись до відділу екології з такою пропозицією, то там допоможуть знайти місце чи визначитись із саджанцем.«До нас звернулись представники мережі супермаркетів з ідеєю створити алею туй. Спільно знайшли таке місце — сквер «Зося», — додала вона.На думку начальниці відділу екології, зараз у Луцьку достатньо дерев. Є проблема у відсутності належного догляду, підрізання, формування крони.«Як правило, в нас садять дерево і забувають про нього. А коли вже воно якось неправильно виросло, тоді шукають спосіб, як це виправити», — пояснила вона.

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