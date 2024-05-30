Скільки волинських школярів перебує за кордоном





Журналісти Каріна Мариневич у коментарі розповіла, що за кордоном станом на кінець травня перебували понад шість тисяч волинських школярів.



«За зведеною інформацією територіальних громад в області станом на 30.05.2024 продовжують перебувати за кордоном 6 281 учень», - повідомила Каріна Мариневич.



Разом з тим речниця зазначила, що остаточні цифри будуть відомі у вересні, коли оновлюватимуть інформацію з початком 2024/2025 навчального року.



До слова, через нестабільність та загрозу життю, а тепер через постійні відключення електроенергії багато сімей з Волині прийняли рішення про еміграцію. Польща, Німеччина, Чехія та інші країни Європи стали основними напрямками для переселенців. В цих країнах українські діти мають можливість продовжити своє навчання в місцевих школах або ж у спеціально організованих класах для українських дітей.



Для багатьох волинських школярів переїзд за кордон став серйозним випробуванням. Вони не лише повинні були звикнути до нової освітньої системи, але й адаптуватися до нових культурних умов та мовного середовища. Деякі країни, такі як Польща, організували спеціальні програми підтримки для українських дітей, допомагаючи їм адаптуватися до нових умов навчання.



Незважаючи на складнощі, багато сімей сподіваються на повернення до рідних домівок та шкіл. Деякі діти продовжують навчання за українськими програмами дистанційно, підтримуючи зв’язок із своїми українськими школами. Для багатьох школярів та їхніх батьків питання повернення до України після завершення війни залишається на першому плані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область, як і багато інших регіонів України, зазнала впливу повномасштабної війни, яка змусила багатьох громадян шукати безпечні місця для життя за межами країни. Серед них особливо багато школярів та їхніх сімей, які виїхали за кордон у пошуках стабільності.Журналісти ВСН вирішили з’ясувати, скільки школярів із Волинської області нині перебуває за кордоном. Речниця Волинської обласної військової адміністраціїу коментарі розповіла, що за кордоном станом на кінець травня перебували понад шість тисяч волинських школярів.«За зведеною інформацією територіальних громад в області станом на 30.05.2024 продовжують перебувати за кордоном 6 281 учень», - повідомила Каріна Мариневич.Разом з тим речниця зазначила, що остаточні цифри будуть відомі у вересні, коли оновлюватимуть інформацію з початком 2024/2025 навчального року.До слова, через нестабільність та загрозу життю, а тепер через постійні відключення електроенергії багато сімей з Волині прийняли рішення про еміграцію. Польща, Німеччина, Чехія та інші країни Європи стали основними напрямками для переселенців. В цих країнах українські діти мають можливість продовжити своє навчання в місцевих школах або ж у спеціально організованих класах для українських дітей.Для багатьох волинських школярів переїзд за кордон став серйозним випробуванням. Вони не лише повинні були звикнути до нової освітньої системи, але й адаптуватися до нових культурних умов та мовного середовища. Деякі країни, такі як Польща, організували спеціальні програми підтримки для українських дітей, допомагаючи їм адаптуватися до нових умов навчання.Незважаючи на складнощі, багато сімей сподіваються на повернення до рідних домівок та шкіл. Деякі діти продовжують навчання за українськими програмами дистанційно, підтримуючи зв’язок із своїми українськими школами. Для багатьох школярів та їхніх батьків питання повернення до України після завершення війни залишається на першому плані.

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