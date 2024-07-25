СБУ відкрила уже понад 7 000 проваджень за колабораційну діяльність





Про це на пресконференції повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає кореспондент



"З початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила понад 7400 кримінальних проваджень, які стосуються колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору. Понад 1 тис. осіб за цими статтями вже мають вироки суду", — заявив він.



З його словами, за 111 статтею Кримінального кодексу про державну зраду загалом відкрито понад 3800 кримінальних проваджень, із них мають вироки суду майже 550 осіб.



"Також СБУ відкрила майже 500 кримінальних проваджень щодо несанкціонованого поширення інформації. Це так звані коригувальники, із них засуджено більше 120 осіб... Із усіх засуджених близько 500 осіб надали згоду на їхній обмін та участь у цій програмі. Понад 200 осіб із цих 500 вже погодилися на публікацію своїх даних у проєкті «Хочу к своим». Тобто наразі ці люди розраховують на обмін, але ви можете пересвідчитися, що Росія не поспішає забирати своїх. На сайті під кожним кейсом є відлік часу, скільки ця особа чекає на обмін. І з нього стає зрозуміло, що російські куратори їх просто використали та кинули на призволяще більшість своїх інформаторів та агентів», – додав він.



25 липня спецслужби презентували новий проєкт «Хочу к своим». З його допомогою українських громадян можна буде обміняти на колаборантів і зрадників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки ініціювала вже понад 7000 кримінальних проваджень за колабораційну діяльність, а близько тисячі злочинців вже отримали вироки.Про це на пресконференції повідомив речник СБУ, передає кореспондент LB.ua "З початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила понад 7400 кримінальних проваджень, які стосуються колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору. Понад 1 тис. осіб за цими статтями вже мають вироки суду", — заявив він.З його словами, за 111 статтею Кримінального кодексу про державну зраду загалом відкрито понад 3800 кримінальних проваджень, із них мають вироки суду майже 550 осіб."Також СБУ відкрила майже 500 кримінальних проваджень щодо несанкціонованого поширення інформації. Це так звані коригувальники, із них засуджено більше 120 осіб... Із усіх засуджених близько 500 осіб надали згоду на їхній обмін та участь у цій програмі. Понад 200 осіб із цих 500 вже погодилися на публікацію своїх даних у проєкті «Хочу к своим». Тобто наразі ці люди розраховують на обмін, але ви можете пересвідчитися, що Росія не поспішає забирати своїх. На сайті під кожним кейсом є відлік часу, скільки ця особа чекає на обмін. І з нього стає зрозуміло, що російські куратори їх просто використали та кинули на призволяще більшість своїх інформаторів та агентів», – додав він.25 липня спецслужби презентували новий проєкт «Хочу к своим». З його допомогою українських громадян можна буде обміняти на колаборантів і зрадників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію