Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

Волинська область

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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