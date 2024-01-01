Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.



Волинська область



Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с.



Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

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