Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.
Волинська область
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.
Волинська область
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки волинських школярів перебує за кордоном
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня
Сьогодні, 20:00
Показали фото 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон
Сьогодні, 18:29