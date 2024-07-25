Показали фото 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон
Сьогодні, 18:29
"Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.
За даними джерел УП, підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом.
До скоєння злочину він готувався з травня.
Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон.
За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
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За даними джерел УП, підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом.
До скоєння злочину він готувався з травня.
Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон.
За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
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