Показали фото 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон

вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.



За даними джерел



До скоєння злочину він готувався з травня.



Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон.



За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють уЗа даними джерел УП , підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом.До скоєння злочину він готувався з травня.Президентповідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон.За словами очільника МВС, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

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