Показали фото 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон

Показали фото 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон
"Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

За даними джерел УП, підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом.

До скоєння злочину він готувався з травня.

Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон.
Показали фото 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

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Теги: вбивця, Фаріон
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