На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

На фронті російсько-української війни загинув колишній міський голова міста Умань Черкаської областіПро це повідомили в Уманській міській раді.Починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, Олександр вступив до лав української армії.У війську він був командиром кулеметного взводу 58 окремої мотопіхотної бригади. Він виконував бойові завдання на Донеччині. А в березні 2024 року його нагородили орденом «За мужність» III ступеня.Олександр Цебрій був міським головою Умані у 2015-2020 роках. За час свого перебування на посаді він запам’ятався, зокрема, своєю позицією проти масового паломництва хасидів до міста через пандемію COVID-19 у 2020 році.Також він був одним з керівників партії «Пропозиція».