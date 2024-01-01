На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
Сьогодні, 17:05
На фронті російсько-української війни загинув колишній міський голова міста Умань Черкаської області Олександр Цебрій.
Про це повідомили в Уманській міській раді.
Починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, Олександр вступив до лав української армії.
У війську він був командиром кулеметного взводу 58 окремої мотопіхотної бригади. Він виконував бойові завдання на Донеччині. А в березні 2024 року його нагородили орденом «За мужність» III ступеня.
Олександр Цебрій був міським головою Умані у 2015-2020 роках. За час свого перебування на посаді він запам’ятався, зокрема, своєю позицією проти масового паломництва хасидів до міста через пандемію COVID-19 у 2020 році.
Також він був одним з керівників партії «Пропозиція».
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Про це повідомили в Уманській міській раді.
Починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, Олександр вступив до лав української армії.
У війську він був командиром кулеметного взводу 58 окремої мотопіхотної бригади. Він виконував бойові завдання на Донеччині. А в березні 2024 року його нагородили орденом «За мужність» III ступеня.
Олександр Цебрій був міським головою Умані у 2015-2020 роках. За час свого перебування на посаді він запам’ятався, зокрема, своєю позицією проти масового паломництва хасидів до міста через пандемію COVID-19 у 2020 році.
Також він був одним з керівників партії «Пропозиція».
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