На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
На фронті російсько-української війни загинув колишній міський голова міста Умань Черкаської області Олександр Цебрій.

Про це повідомили в Уманській міській раді.

Починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, Олександр вступив до лав української армії.

У війську він був командиром кулеметного взводу 58 окремої мотопіхотної бригади. Він виконував бойові завдання на Донеччині. А в березні 2024 року його нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Олександр Цебрій був міським головою Умані у 2015-2020 роках. За час свого перебування на посаді він запам’ятався, зокрема, своєю позицією проти масового паломництва хасидів до міста через пандемію COVID-19 у 2020 році.

Також він був одним з керівників партії «Пропозиція».


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Теги: Умань, мер, фронт
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