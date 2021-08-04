У Луцьку облаштували фан-зону Олімпійських ігор



Фан-зона може вмістити понад 20 людей, за потреби і більше.



Про це розповів Андрій Авраменко.



"Є телевізор, де всі охочі, а в першу чергу батьки, які чекають дітей після тренувань, можуть подивитися трансляції Олімпійських ігор на Суспільному. Доступ до приміщення є 24/7, бо у школі завжди є черговий", — говорить Андрій Авраменко, який став ініціатором створення фан-зони у Луцьку.



Як додав Андрій Авраменко, таку ініціативу побачив чотири роки тому у Львові, під час минулих Олімпійських ігор, що відбулися у Токіо та вирішив таке запровадити у Луцьку.



З його слів, банери, на яких зображені фотографії семи спортсменів, що отримали ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 від Волині, виготовив за власні кошти.



Що відомо про трансляцію Олімпійських ігор у Парижі



У п’ятницю, 26 липня, о 20:30 розпочнеться трансляція церемонії відкриття Ігор XXXIII літньої Олімпіади Париж-2024.



Суспільне Мовлення — офіційний транслятор літніх Олімпійських ігор – 2024, показуватиме відкриття наживо на телеканалі Суспільне Спорт, Першому каналі Суспільного Мовлення, місцевих телеканалах Суспільного та сайті Суспільне Спорт. Українську команду на цих Олімпійських іграх представлятимуть 140 спортсменів у 23 видах спорту.



Волинь представлятиме семеро спортсменів: Олена Собчук, Ірина Климець, Марія Сахарук, Данило Даниленко, Іван Банзерук, Яна Беломоіна і Марія Повх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У приміщенні Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, що розташована на вулиці Олімпійська, 3 у Луцьку облаштували фан-зону, присвячену Олімпійським іграм-2024 у Парижі.Фан-зона може вмістити понад 20 людей, за потреби і більше.Про це розповів Суспільному заступник голови регіонального відділення Національного Олімпійського комітету у Волинській області"Є телевізор, де всі охочі, а в першу чергу батьки, які чекають дітей після тренувань, можуть подивитися трансляції Олімпійських ігор на Суспільному. Доступ до приміщення є 24/7, бо у школі завжди є черговий", — говорить Андрій Авраменко, який став ініціатором створення фан-зони у Луцьку.Як додав Андрій Авраменко, таку ініціативу побачив чотири роки тому у Львові, під час минулих Олімпійських ігор, що відбулися у Токіо та вирішив таке запровадити у Луцьку.З його слів, банери, на яких зображені фотографії семи спортсменів, що отримали ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 від Волині, виготовив за власні кошти.У п’ятницю, 26 липня, о 20:30 розпочнеться трансляція церемонії відкриття Ігор XXXIII літньої Олімпіади Париж-2024.Суспільне Мовлення — офіційний транслятор літніх Олімпійських ігор – 2024, показуватиме відкриття наживо на телеканалі Суспільне Спорт, Першому каналі Суспільного Мовлення, місцевих телеканалах Суспільного та сайті Суспільне Спорт. Українську команду на цих Олімпійських іграх представлятимуть 140 спортсменів у 23 видах спорту.Волинь представлятиме семеро спортсменів:

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