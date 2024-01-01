До розслідування вбивства Фаріон залучені сотні фахівців, - МВС





Про це у коментарі Мар'яна Рева.



"Станом на зараз триває активна робота із розкриття злочину. Сотні фахівці залучені до цих заходів. Щодо версій мотиву скоєння вбивства, основними наразі є особиста неприязнь, громадська діяльність загиблої, а також розглядається причетність ворога задля дестабілізації внутрішньої ситуації в країні", - сказала Рева.



За її словами, фахівці кримінального аналізу, зокрема, вивчають відео нібито вбивства Фаріон, яке раніше було розповсюджене російськими Телеграм-каналами. "Коли буде остаточний висновок, повідомимо", - заявила речниця.



Як повідомлялося, ввечері 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Унаслідок отриманих поранень вона померла у лікарні.



Слідство переконане, що у Фаріон 19 липня стріляв саме той чоловік, якого розшукує поліція. Правоохоронці мають кілька свідків, серед них є такі, що бачили, як відбулося вбивство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі до заходів із розкриття вбивства мовознавиці, громадської діячки, народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон залучені сотні фахівців.Про це у коментарі Укрінформу заявила речниця Міністерства внутрішніх справ"Станом на зараз триває активна робота із розкриття злочину. Сотні фахівці залучені до цих заходів. Щодо версій мотиву скоєння вбивства, основними наразі є особиста неприязнь, громадська діяльність загиблої, а також розглядається причетність ворога задля дестабілізації внутрішньої ситуації в країні", - сказала Рева.За її словами, фахівці кримінального аналізу, зокрема, вивчають відео нібито вбивства Фаріон, яке раніше було розповсюджене російськими Телеграм-каналами. "Коли буде остаточний висновок, повідомимо", - заявила речниця.Як повідомлялося, ввечері 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Унаслідок отриманих поранень вона померла у лікарні.Слідство переконане, що у Фаріон 19 липня стріляв саме той чоловік, якого розшукує поліція. Правоохоронці мають кілька свідків, серед них є такі, що бачили, як відбулося вбивство.

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