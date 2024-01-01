До розслідування вбивства Фаріон залучені сотні фахівців, - МВС

До розслідування вбивства Фаріон залучені сотні фахівців, - МВС
Наразі до заходів із розкриття вбивства мовознавиці, громадської діячки, народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон залучені сотні фахівців.

Про це у коментарі Укрінформу заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева.

"Станом на зараз триває активна робота із розкриття злочину. Сотні фахівці залучені до цих заходів. Щодо версій мотиву скоєння вбивства, основними наразі є особиста неприязнь, громадська діяльність загиблої, а також розглядається причетність ворога задля дестабілізації внутрішньої ситуації в країні", - сказала Рева.

За її словами, фахівці кримінального аналізу, зокрема, вивчають відео нібито вбивства Фаріон, яке раніше було розповсюджене російськими Телеграм-каналами. "Коли буде остаточний висновок, повідомимо", - заявила речниця.

Як повідомлялося, ввечері 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Унаслідок отриманих поранень вона померла у лікарні.

Слідство переконане, що у Фаріон 19 липня стріляв саме той чоловік, якого розшукує поліція. Правоохоронці мають кілька свідків, серед них є такі, що бачили, як відбулося вбивство.

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Теги: Фаріон, вбивство
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