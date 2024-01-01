На Донеччині загинув Герой з Волині Ігор Кульба

Ігор Кульба, 1980 року народження.



Про це



"Кульба Ігор Петрович проходив службу навідником взводу протитанкових ракетних комплексів військової частини А5015.



Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, за Україну, її свободу і незалежність, загинув внаслідок влучання ворожого FPV дрону в автомобіль під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Донецької області.



У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подана згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині 23 липня 2024 року загинув житель села Лугове, старший солдат, 1980 року народження.Про це повідомили в Іваничівській громаді."Кульба Ігор Петрович проходив службу навідником взводу протитанкових ракетних комплексів військової частини А5015.Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, за Україну, її свободу і незалежність, загинув внаслідок влучання ворожого FPV дрону в автомобіль під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Донецької області.У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подана згодом.

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