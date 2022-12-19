У Волинський краєзнавчий музей передали вилучену на митниці колекцію старовинних монет

Волинський краєзнавчий музей поповнився експонатами з монет XIX століття.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Днями Волинська митниця передала, а Волинський краєзнавчий музей прийняв культурні цінності, конфісковані у порушника митного законодавства та обернені відповідно до законодавства в дохід держави.Цього разу на постійне зберігання відправили 14 монет російської чи Німецької імперій, карбованих у XIX столітті. Експерт оцінив їхню вартість на суму 49 600 гривень.Нагадаємо, що 77 штук грошей різних країн та років карбування виявили у пункті пропуску "Устилуг". Вони знаходилися у дерев'яній шкатулці серед особистих речей громадянина України. Уродженець Харківщини, пенсіонер за віком виїжджав "зеленим коридором" у Польщу і намагався вивезти колекцію за кордон. Знахідку виявили під час проведення повного митного огляду його транспортного засобу.