Волинянин отримав 11 років тюрми за зґвалтування 13-річної доньки

Волинянин отримав 11 років тюрми за зґвалтування 13-річної доньки
За публічного обвинувачення Володимирської окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя одного з сіл Володимирського району винуватим у зґвалтуванні 13-річної доньки.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Чоловікові, який, як довели прокурори в суді, неодноразово ґвалтував дитину, призначено покарання – 11 років позбавлення волі.

Затримали кривдника у серпні 2023 року.

На вирок він очікував під вартою.

За рішенням суду відомості про чоловіка також будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянин, вирок, донька, зґвалтування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Лютим
Сьогодні, 13:05
Волинянин отримав 11 років тюрми за зґвалтування 13-річної доньки
Сьогодні, 12:31
Лукашенко прилетів до рф для переговорів з путіним
Сьогодні, 12:28
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:00
З початку року в Луцькій громаді виявили 359 фактів незаконного обігу наркотиків
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
20-річний п'яний волинянин зґвалтував неповнолітню 20-річний п'яний волинянин зґвалтував неповнолітню
15 серпень, 2023, 13:00
Волинянин за зґвалтування 10-річної доньки отримав 15 років тюрми Волинянин за зґвалтування 10-річної доньки отримав 15 років тюрми
30 червень, 2023, 16:39
Волинянин за зґвалтування 14-річної дівчинки отримав вісім років тюрми Волинянин за зґвалтування 14-річної дівчинки отримав вісім років тюрми
19 травень, 2023, 10:50
На Волині оголосили вирок чоловікові, який п'яним зґвалтував 14-річну дівчину На Волині оголосили вирок чоловікові, який п'яним зґвалтував 14-річну дівчину
18 травень, 2023, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Лютим
Сьогодні, 13:05
 0
Волинянин отримав 11 років тюрми за зґвалтування 13-річної доньки
Сьогодні, 12:31
 0
Лукашенко прилетів до рф для переговорів з путіним
Сьогодні, 12:28
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:00
 0
З початку року в Луцькій громаді виявили 359 фактів незаконного обігу наркотиків
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8