Волинянин отримав 11 років тюрми за зґвалтування 13-річної доньки

За публічного обвинувачення Володимирської окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя одного з сіл Володимирського району винуватим у зґвалтуванні 13-річної доньки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Чоловікові, який, як довели прокурори в суді, неодноразово ґвалтував дитину, призначено покарання – 11 років позбавлення волі.Затримали кривдника у серпні 2023 року.На вирок він очікував під вартою.За рішенням суду відомості про чоловіка також будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.