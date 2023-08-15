Волинянин отримав 11 років тюрми за зґвалтування 13-річної доньки
Сьогодні, 12:31
За публічного обвинувачення Володимирської окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя одного з сіл Володимирського району винуватим у зґвалтуванні 13-річної доньки.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Чоловікові, який, як довели прокурори в суді, неодноразово ґвалтував дитину, призначено покарання – 11 років позбавлення волі.
Затримали кривдника у серпні 2023 року.
На вирок він очікував під вартою.
За рішенням суду відомості про чоловіка також будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Чоловікові, який, як довели прокурори в суді, неодноразово ґвалтував дитину, призначено покарання – 11 років позбавлення волі.
Затримали кривдника у серпні 2023 року.
На вирок він очікував під вартою.
За рішенням суду відомості про чоловіка також будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
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