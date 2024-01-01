На Волині горів житловий будинок

Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 5 пожеж, з них 4 пожежі в екосистемах.Про це повідомили у ДСНС Волині.24 липня о 10:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Турійськ Ковельського району горить житловий будинок. На місце події направлено черговий підрозділ 17-ДПРЧ з селища. Рятувальники ліквідували горіння, що охопило дах і перекриття, об 11: 25.Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.Крім того, в області зафіксовано 4 пожежі на відкритих територіях. У селищі Благодатне Нововолинської громади горіла суха трава і чагарники на площі 0,3 га. У селах Воютин і Сьомаки Луцького району горіла стерня, а в м. Рожищі – солома та сміття.Усі пожежі ліквідовані. Потерпілих та жертв немає.Пожежі на відкритих територіях спричинила необережність громадян з вогнем. Проводяться заходи з виявлення осіб, причетних до цих загорянь.