З початку року в Луцькій громаді виявили 359 фактів незаконного обігу наркотиків

З початку року в Луцькій громаді виявили 359 фактів незаконного обігу наркотиків
Співробітниками Луцького районного управління поліції протягом 2024 року у Луцькій громаді було виявлено 359 фактів незаконного обігу наркотичних засобів, з них 290 стосуються незаконного збуту наркотиків.

Про це йшлося на черговому засіданні координаційної ради з питань протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді, пишуть на сайті Луцької міської ради.

“Щодо профілактичної роботи, ми проводимо заходи з відпрацювання місць закладки. Їх зараз стало менше, як правило, це лісопосадки. Раніше для цього часто використовувався наш центральний парк. Але в подальшому, щоб убезпечити себе від затримання, вони почали вибирати місця за межами міста. Ми ці місця відпрацьовуємо і майже щоденно виявляємо осіб, які вживають наркотичні засоби. Хоча наше завдання – виявлення незаконного зберігання“, – повідомив начальник Луцького районного управління поліції Володимир Костанюк.

В свою чергу, оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Юрій Кухарчук акцентував увагу на усуненні адрес продажу наркотичних речовин в інтернеті.

“З початку 2024 року наш відділ спільно з підрозділами Національної поліції, СБУ заблокували 10 телеграм-каналів – осередків продажу наркотичних речовин. Цьому посприяв проєкт Департаменту кіберполіції “Брама”. Ми про нього намагаємося максимально розповідати молоді. Адже це можливість для громадян здійснювати безпосереднє блокування таких ресурсів” , – зазначив правоохоронець.

Роботу з ліквідації написів, які рекламують наркотики, у Луцькій громаді проводить також департамент муніципальної варти. Зазвичай такою рекламою обмальовуються фасади будівель, паркани, об’єкти інфраструктури. У 2024 році в ході обстеження міста та територіальної громади співробітники департаменту здійснили зафарбовування 570 місць реклами наркотиків. Крім того, правоохоронці ведуть системну роз’яснювальну роботу серед жителів громади.
З початку року в Луцькій громаді виявили 359 фактів незаконного обігу наркотиків

Окрім звіту охоронців правопорядку, члени координаційної ради заслухали та обговорили результати опитування щодо розповсюдження вживання наркотиків серед підлітків та молоді у Луцькій громаді. Опитування проводилося у 2022 та 2023 роках серед учасників віком 14-18 років.

У ході опитування 80% респондентів повідомили, що їм ніколи не пропонували спробувати наркотики. 5 % відповіли, що такі пропозиції були, і ще 5% – що такі пропозиції були неодноразово. На запитання “Де саме тобі пропонували?”, учасники відповіли, що найбільше (22%) – у компанії друзів. Серед причин вживання наркотиків на першому місці з великим відривом у 70-80 % вказано “негаразди в родині”.

Про співпрацю сім’ ї та школи у протидії цій проблемі говорили директор департаменту освіти Віталій Бондар. Про результати роботи з дітьми та молоддю інформувала начальник відділу молодіжної політики департаменту молоді та спорту Зарина Дацик.

Вона зазначила, що цьогоріч було проведено ряд заходів щодо запобігання поширенню наркоманії і пропаганди здорового способу життя. Зокрема, для дітей і молоді організовувалися конкурси, просвітницькі акції, були роздані буклети про негативний вплив наркотичних речовин на організм людини, проведено рейди з ліквідації написів, які рекламують наркотики.

Учасники координаційної ради також внесли свої пропозиції щодо удосконалення Програми протидії наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2025 роки.
З початку року в Луцькій громаді виявили 359 фактів незаконного обігу наркотиків

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Теги: Наркотики, Поліція, Мілька рада
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