З початку року в Луцькій громаді виявили 359 фактів незаконного обігу наркотиків





Про це йшлося на черговому засіданні координаційної ради з питань протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді, пишуть на



“Щодо профілактичної роботи, ми проводимо заходи з відпрацювання місць закладки. Їх зараз стало менше, як правило, це лісопосадки. Раніше для цього часто використовувався наш центральний парк. Але в подальшому, щоб убезпечити себе від затримання, вони почали вибирати місця за межами міста. Ми ці місця відпрацьовуємо і майже щоденно виявляємо осіб, які вживають наркотичні засоби. Хоча наше завдання – виявлення незаконного зберігання“, – повідомив начальник Луцького районного управління поліції Володимир Костанюк.



В свою чергу, оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Юрій Кухарчук акцентував увагу на усуненні адрес продажу наркотичних речовин в інтернеті.



“З початку 2024 року наш відділ спільно з підрозділами Національної поліції, СБУ заблокували 10 телеграм-каналів – осередків продажу наркотичних речовин. Цьому посприяв проєкт Департаменту кіберполіції “Брама”. Ми про нього намагаємося максимально розповідати молоді. Адже це можливість для громадян здійснювати безпосереднє блокування таких ресурсів” , – зазначив правоохоронець.



Роботу з ліквідації написів, які рекламують наркотики, у Луцькій громаді проводить також департамент муніципальної варти. Зазвичай такою рекламою обмальовуються фасади будівель, паркани, об’єкти інфраструктури. У 2024 році в ході обстеження міста та територіальної громади співробітники департаменту здійснили зафарбовування 570 місць реклами наркотиків. Крім того, правоохоронці ведуть системну роз’яснювальну роботу серед жителів громади.



Окрім звіту охоронців правопорядку, члени координаційної ради заслухали та обговорили результати опитування щодо розповсюдження вживання наркотиків серед підлітків та молоді у Луцькій громаді. Опитування проводилося у 2022 та 2023 роках серед учасників віком 14-18 років.



У ході опитування 80% респондентів повідомили, що їм ніколи не пропонували спробувати наркотики. 5 % відповіли, що такі пропозиції були, і ще 5% – що такі пропозиції були неодноразово. На запитання “Де саме тобі пропонували?”, учасники відповіли, що найбільше (22%) – у компанії друзів. Серед причин вживання наркотиків на першому місці з великим відривом у 70-80 % вказано “негаразди в родині”.



Про співпрацю сім’ ї та школи у протидії цій проблемі говорили директор департаменту освіти Віталій Бондар. Про результати роботи з дітьми та молоддю інформувала начальник відділу молодіжної політики департаменту молоді та спорту Зарина Дацик.



Вона зазначила, що цьогоріч було проведено ряд заходів щодо запобігання поширенню наркоманії і пропаганди здорового способу життя. Зокрема, для дітей і молоді організовувалися конкурси, просвітницькі акції, були роздані буклети про негативний вплив наркотичних речовин на організм людини, проведено рейди з ліквідації написів, які рекламують наркотики.



Учасники координаційної ради також внесли свої пропозиції щодо удосконалення Програми протидії наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2025 роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітниками Луцького районного управління поліції протягом 2024 року у Луцькій громаді було виявлено 359 фактів незаконного обігу наркотичних засобів, з них 290 стосуються незаконного збуту наркотиків.Про це йшлося на черговому засіданні координаційної ради з питань протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді, пишуть на сайті Луцької міської ради.“Щодо профілактичної роботи, ми проводимо заходи з відпрацювання місць закладки. Їх зараз стало менше, як правило, це лісопосадки. Раніше для цього часто використовувався наш центральний парк. Але в подальшому, щоб убезпечити себе від затримання, вони почали вибирати місця за межами міста. Ми ці місця відпрацьовуємо і майже щоденно виявляємо осіб, які вживають наркотичні засоби. Хоча наше завдання – виявлення незаконного зберігання“, – повідомив начальник Луцького районного управління поліціїВ свою чергу, оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам у Волинській областіакцентував увагу на усуненні адрес продажу наркотичних речовин в інтернеті.“З початку 2024 року наш відділ спільно з підрозділами Національної поліції, СБУ заблокували 10 телеграм-каналів – осередків продажу наркотичних речовин. Цьому посприяв проєкт Департаменту кіберполіції “Брама”. Ми про нього намагаємося максимально розповідати молоді. Адже це можливість для громадян здійснювати безпосереднє блокування таких ресурсів” , – зазначив правоохоронець.Роботу з ліквідації написів, які рекламують наркотики, у Луцькій громаді проводить також департамент муніципальної варти. Зазвичай такою рекламою обмальовуються фасади будівель, паркани, об’єкти інфраструктури. У 2024 році в ході обстеження міста та територіальної громади співробітники департаменту здійснили зафарбовування 570 місць реклами наркотиків. Крім того, правоохоронці ведуть системну роз’яснювальну роботу серед жителів громади.Окрім звіту охоронців правопорядку, члени координаційної ради заслухали та обговорили результати опитування щодо розповсюдження вживання наркотиків серед підлітків та молоді у Луцькій громаді. Опитування проводилося у 2022 та 2023 роках серед учасників віком 14-18 років.У ході опитування 80% респондентів повідомили, що їм ніколи не пропонували спробувати наркотики. 5 % відповіли, що такі пропозиції були, і ще 5% – що такі пропозиції були неодноразово. На запитання “Де саме тобі пропонували?”, учасники відповіли, що найбільше (22%) – у компанії друзів. Серед причин вживання наркотиків на першому місці з великим відривом у 70-80 % вказано “негаразди в родині”.Про співпрацю сім’ ї та школи у протидії цій проблемі говорили директор департаменту освіти Віталій Бондар. Про результати роботи з дітьми та молоддю інформувала начальник відділу молодіжної політики департаменту молоді та спорту Зарина Дацик.Вона зазначила, що цьогоріч було проведено ряд заходів щодо запобігання поширенню наркоманії і пропаганди здорового способу життя. Зокрема, для дітей і молоді організовувалися конкурси, просвітницькі акції, були роздані буклети про негативний вплив наркотичних речовин на організм людини, проведено рейди з ліквідації написів, які рекламують наркотики.Учасники координаційної ради також внесли свої пропозиції щодо удосконалення Програми протидії наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2025 роки.

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