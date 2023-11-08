У Луцьку 19-річний юнак підпалив двері сусідам: мотивом була помста

У Луцьку 19-річний юнак підпалив двері сусідам: мотивом була помста
У вівторок, 23 липня, до поліції надійшло повідомлення від мешканки Луцька про те, що невідомий підпалив вхідні двері її квартири. На щастя, пожежу швидко ліквідували, внаслідок цього ніхто не постраждав.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку, криміналісти. Працівники поліції провели необхідні першочергові дії, спрямовані на встановлення очевидців інциденту та здобуття доказів злочину.

Оперативники в лічені години встановили, що до скоєння підпалу причетний 19-річний сумчанин. У такий спосіб він вирішив помститись сусідам, де винаймав житло.

Місцезнаходження зловмисника встановили, його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури, слідчі вже повідомили правопорушнику про підозру за ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Вирішується питання обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
У Луцьку 19-річний юнак підпалив двері сусідам: мотивом була помста
У Луцьку 19-річний юнак підпалив двері сусідам: мотивом була помста

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Теги: Поліція, Підпал
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